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隋唐大运河文化博物馆内部有何亮点？记者带您抢先看！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.12 19:13

　　隋唐大运河文化博物馆开馆在即，目前内部装修基本完成，布展工作正有序进行。它的内部是啥样子？展厅里有啥看点？今日，记者现场探访发现，尽管不少展示项目并非“完全体”，但不少亮点已经呈现出来。

　　螺旋步梯颇具“网红”潜质 巨型浮雕带来视觉震撼

　　走进隋唐大运河文化博物馆，首先来到了空间开阔的游客大厅，大厅西侧设有一面巨幅玻璃幕墙，太阳光透过玻璃洒进大厅，也照亮了置于大厅东侧一艘大型古船模型。在大厅南侧，一条螺旋形步梯被数十根钢缆吊着，营造出“悬空”之感，颇有“网红打卡地”的潜质。

　　古代中国为什么开凿运河？隋唐大运河经历了哪些变迁？一场文物对话的历史之旅，从“国运泱泱——隋唐大运河文化展”基本陈列开启。

　　走进位于一层的基本陈列展厅，首先映入眼帘的是布满三面墙体、高约15米、总面积约1000平方米的巨型浮雕作品《国脉》，它是目前国内博物馆最大尺寸的浮雕作品。浮雕中还镶嵌着模拟运河形态的LED屏幕，屏幕上放映的运河之上千帆驶过的动画视频。

　　巨大的浮雕作品加上流动的运河屏幕，向观众展示了隋唐大运河以洛阳为中心，北至涿郡(今北京)南至余杭(今杭州)，贯通海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系的整体风貌，呈现出十分震撼的视觉效果。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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