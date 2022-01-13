江凌调研指导交通卡口疫情防控

3日是清明假期第一天。当日上午，市委书记江凌轻车简从深入部分高速公路和国省道干线交通卡口，实地调研指导疫情防控工作。他强调，要落实责任、严阵以待，从严从紧筑牢交通卡口外防输入的坚固防线，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

江凌在调研指导交通卡口疫情防控时强调

严阵以待筑牢外防输入防线

用最小代价实现最大防控效果

3日是清明假期第一天。当日上午，市委书记江凌轻车简从深入部分高速公路和国省道干线交通卡口，实地调研指导疫情防控工作。他强调，要落实责任、严阵以待，从严从紧筑牢交通卡口外防输入的坚固防线，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

入市交通卡口是外防输入第一道防线。江凌先后来到二广高速关林站卡口、瀍河站卡口，连霍高速洛阳东站卡口、偃师杨庄站卡口，以及偃师区顾县镇回龙湾大桥和营房口国省道干线卡口，认真察看信息登记、核酸检测、临时隔离点设置等情况，详细询问通行流量、查验流程、值班备勤等情况，现场指出存在问题，要求立行立改、抓好落实，坚决堵住防控安全漏洞。每到一处，江凌都亲切看望慰问一线执勤的公安民警、医护人员和基层干部，叮嘱有关单位关心关爱一线执勤人员，加强个人卫生防护，合理安排轮岗轮班，让大家有热饭吃、能休息好，确保以最佳状态投入到工作中，用“辛苦指数”争取防控工作主动。

江凌指出，近期，全市各县区已陆续开展全员核酸检测，通报结果均为阴性，市域内传播风险基本安全可控。清明假期，人流物流增多，疫情输入和传播风险加大，必须牢牢守住交通卡口这个第一道防线。要科学规范设置防控卡口，优化现场查验、核酸检测、隔离管控流程，坚决把外防输入各项举措落实到位。要坚持逢车必查、逢人必检，严格落实“两码一证明”查验要求，对中高风险地区来洛返洛人员要第一时间“点对点”隔离管控，对卡口临时隔离点要及时全面消杀，坚决避免交叉感染。要密切关注车流变化，快速反应、动态调整、科学疏导，在高峰时段及时开启备用通道，设置潮汐车道，提高通行效率；对物流车辆密集卡口要增设专用通道，保障物流畅通。要压实防控责任，做到有部署、有落实、有检查，形成闭环管理，确保各项防控措施落实到位，坚决守住疫情输入关口。

清明假期，人员流动频繁，聚集性活动增加，疫情传播风险增大。江凌十分关注基层防控工作，并在调研中详细了解各地防控落实情况。他指出，要抓实抓细基层防控，加强村(社区)网格化管理，真正把责任具体化、落实到人到户，既确保来洛返洛人员第一时间报备、第一时间管控，又严格控制聚集性活动，最大限度减少人员聚集，筑牢群防群控严密防线。针对瀍河区疫情防控，江凌指出，要加强封控区管理，扎实做好生活保障、心理疏导等工作，确保安全平稳有序；加强隔离点管理，规范操作流程，提高服务水平，严防出现交叉感染；加强落实检查，及时发现问题，补齐短板弱项，尽快扑灭本次疫情。

王军、张玉杰、杨劭春、张武清等分别参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)