近期疫情为何频发？市民如何防范？洛阳疾控专家回应

刚过去的3月份，国内疫情发生频次明显增加，累计报告本土感染者103965例，波及29个省份。感染人数为啥快速增长？是否和奥密克戎有关？市民该如何有效防范？1日，洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫接受记者专访，回应市民关心问题。

刚过去的3月份，国内疫情发生频次明显增加，累计报告本土感染者103965例，波及29个省份。感染人数为啥快速增长？是否和奥密克戎有关？市民该如何有效防范？1日，洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫接受记者专访，回应市民关心问题。

●问：近期疫情为何频发？

答：当前，奥密克戎变异株带来全球第四波新冠肺炎疫情大流行，我国周边国家和地区疫情水平快速上升，境外输入压力不断增大。全国本土聚集性疫情出现点多、面广、频发的特点。

最初，新增本土确诊病例大部分集中在边境和口岸城市，但借助强传染性和隐匿性，奥密克戎变异株引发的疫情逐渐外溢扩散至其他城市。以河南省为例，在3月份，超过12个地市发生输入性疫情。

●问：奥密克戎的危害有多高？

答：新冠病毒每一种变异株的特点都不一样。相较德尔塔株，奥密克戎株传播速度更快。研究表明，奥密克戎株在支气管中的感染和繁殖速度比德尔塔变异株以及新冠原始毒株快70倍，而且症状并不明显，隐匿性也强，更容易多点散发或集中暴发。也就是说，当前毒株的传播速度比我们在2021年、2020年遇到的毒株传播速度明显加快。

●问：多地无症状感染者数量远高于确诊病例，意味着感染奥密克戎只是得了“大号流感”吗？

答：从全球情况看，奥密克戎导致的住院数和死亡数仍非常大，导致医疗资源的紧张，有些地区的死亡数、重症数已超过历史最高水平，因此不能把奥密克戎变异株的感染当作普通流感对待。香港此番疫情中死亡率高居不下，就是深刻的教训。