洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于规范健康码黄码人员管理服务的通告

根据省、市疫情防控工作要求，省外来(返)洛人员和省内中高风险地区所在地市来(返)洛人员须赋黄码，并落实“三天两检”、健康监测、医学观察等防控措施。

洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室

关于规范健康码黄码人员管理服务的通告

根据省、市疫情防控工作要求，省外来(返)洛人员和省内中高风险地区所在地市来(返)洛人员须赋黄码，并落实“三天两检”、健康监测、医学观察等防控措施。为规范健康码黄码人员的管理服务，现就有关事宜通告如下：

一、黄码人员凭48小时(省内24小时)内核酸检测阴性证明可以入洛。如入洛时无48小时(省内24小时)内核酸检测阴性证明，须在机场、火车站、高速下站口和环市国省干线公路设置的临时核酸检测点采样后，方可前往目的地。黄码人员抵洛后，应于24小时内向所在地村(社区)、宾馆酒店或所在单位报备，并按要求完成核酸检测。

二、宾馆酒店、民居民宿等具有留宿功能场所不得拒绝黄码人员入住。所有具有留宿功能的场所应严格查验黄码人员的场所码、行程码和48小时(省内24小时)内核酸检测阴性证明，对能够提供48小时(省内24小时)内核酸检测阴性证明或已进行核酸检测但未出结果的黄码人员，应允许其正常入住，并为黄码人员提供无接触配餐服务。已进行核酸检测但未出结果的黄码人员，在核酸检测结果未出前，须在房间内自我隔离。黄码人员入住后，具有留宿功能的场所应将黄码人员信息及时向所在地村(社区)报备，经研判需落实相应管控措施的，村(社区)应立即将相关信息报当地疫情防控部门。

三、出租车、网约车不得拒绝持有48小时(省内24小时)内核酸检测阴性证明的黄码人员乘坐。黄码人员乘坐出租车、网约车时须全程规范佩戴口罩，电子支付，乘客下车后，司机要按照相关规定对车辆进行消毒。

四、医疗机构不得拒绝为黄码人员提供医疗服务。医疗机构接诊黄码人员时，对有发热、咳嗽等新冠肺炎相关症状的，要引导其至发热门诊就诊并落实流行病学调查；对需住院治疗的，在完成“三天两检”前，安置在过渡病房并密切关注病情变化。

五、面向社会提供核酸检测服务的医疗机构，不得拒绝为黄码人员提供核酸检测服务。核酸检测机构要设立黄码人员等待区，根据检测需求，动态调整检测窗口，黄码人员检测量较大的，可单独设置黄码人员检测窗口，优化缴费、采样流程，避免人员聚集。同时，要提高检测效率，结果明确后，即时上传至河南省核酸检测直报平台，避免影响黄码人员转码。

六、黄码人员除就医、核酸检测、返回居住地外，应自我居家健康监测。不得参加聚会、聚餐等聚集性活动，不得前往人员聚集场所。确需外出的，要加强个人防护，实行点对点出行方式，不能乘坐公交、地铁、大巴、长途汽车等公共交通工具。

七、黄码人员转码方式：一是自动转码：根据核酸检测数据，对已完成“三天两检”且结果均为阴性的人员，经数据比对后(2小时内)自动转码。二是人工转码：完成“三天两检”后，如未自动转绿码，可申请人工转码。(1)在洛黄码人员：可凭“三天两检”核酸检测阴性证明和行程码，向居住地所在村(社区)申请转码，经审核后转绿码；对人员相对集中的工业企业、宾馆酒店、建筑工地等单位，可由专人统一收集核酸检测阴性证明和行程码截图，集中向所在地村(社区)申请转码。(2)有洛阳旅居史并被洛阳市赋黄码的未在洛人员：可将个人承诺书和行程码截图、48小时内核酸检测阴性证明照片或截图发送至市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室指定邮箱(lyyqjd2021150@126.com)，经审核后转绿码。三是线上转码：完成“三天两检”后，如未自动转绿码，还可通过“洛快办”APP、“健康洛阳”微信公众号、支付宝洛康码小程序实行线上申报转码。(1)有省外旅居史人员：入洛人员转码申请→外省入洛且完成三天两检→提交身份信息、行程码、“三天两检”核酸检测阴性证明。(2)无市域外旅居史人员或无洛阳市旅居史人员：入洛人员转码申请→14天内未出洛阳市→提交身份信息、行程码。(3)有省内发生疫情地市旅居史人员：黄码转码申请→提交身份信息、“三天两检”核酸检测阴性证明。

八、有市域外旅居史的来(返)洛人员，应提前3天向目的地村(社区)、宾馆酒店或单位报备，了解来(返)洛疫情防控措施，以免影响后续行程。

2022年4月2日