2日，市委书记江凌深入栾川县调研乡村振兴工作，强调要用足用好生态资源优势，加快发展特色产业，把绿水青山转化为金山银山。

江凌在栾川县调研时强调

用足用好生态资源优势

把绿水青山转化为金山银山

2日，市委书记江凌深入栾川县调研乡村振兴工作，强调要用足用好生态资源优势，加快发展特色产业，把绿水青山转化为金山银山。

江凌先后来到重渡沟示范区新南村、庙子镇庄子村、栾川乡养子沟村，深入了解“三变”改革、乡村运营等工作推进情况。他指出，要强化市场思维，立足各自资源禀赋，引进高水平乡村运营商，在盘活特色资源、发展特色产业上下更大功夫，不断增加村集体经济收入和农民收入，推动乡村振兴取得更大成效。

依靠得天独厚的优良生态资源，栾川正在大力发展休闲康养、高端民宿等特色产业。江凌先后察看了庙子镇春风江南康养产业园、伏牛山居度假区及庄子村的部分精品民宿，与返乡创业乡贤代表深入交流。他指出，要引导更多乡贤返乡创业，不断丰富乡村业态，真正把生态牌擦得更亮。要引入专业化运营团队，聚焦深受青年群体欢迎的“剧本杀+民宿”“剧本杀+度假”等业态，推出更多沉浸式体验场景，打造更多吸引力强的旅游产品。要打造一批高端民宿品牌，着力形成群聚效应，促进民宿经济和乡村旅游的良性发展。

江凌十分关注教育改革发展工作。在栾川县中等职业学校，江凌察看部分专业实训情况，指出要把职业技能培训和基础理论教学更好结合起来，鼓励更多学生到高职院校深造；要加强对学生的思想政治教育、工匠精神培育，打造高素质专业技能人才。在石庙镇初级中学，江凌听取教育教学改革情况介绍，强调要持续推动学校布局调整，做好规模较小农村教学点优化合并，抓好寄宿制学校建设；要持续抓好教师培训，建好用好教师发展中心，不断提升教师综合能力素养；要持续深化教育领域综合改革，不断提高教育教学质量，通过高质量教育让更多农村孩子走出深山、改变命运。

调研中，江凌深入了解庙子镇等集镇建设情况，指出要强化经营理念，加强县域统筹，整合各类资源，用好政策性金融支持政策，完善基础设施和公共服务，培育壮大特色产业，有效引导农村人口适度集聚发展。江凌还来到栾川乡湾滩村察看棚户区改造工作。在卢方真、孙卫星等群众家中，得知大伙搬入新居后生产生活条件显著改善，江凌十分欣慰，鼓励大家接续努力，靠勤劳的双手创造更加美好的生活。

江凌还来到君山制药有限公司，走进企业展厅了解系列产品研发生产和中药材保护利用等情况，勉励企业负责人开阔视野、大胆创新，积极扩大现有产品生产规模，深化与产业链关联企业合作，持续提升企业品牌影响力。他叮嘱相关负责同志要统筹抓好洛阳中医药产业资源整合，打造一批优质企业，协力推动中医药产业发展迈上新台阶。

伏牛山国家级自然保护区(洛阳片区)是江凌的省级林长联系点。他深入杨树坪林区进行巡林调研，强调要认真履行林草资源保护发展责任，加大日常巡查力度，持续抓好冬春造林，扎实做好防火、防病虫害等工作，切实保护好生态资源、保障好生态安全。江凌还察看了伏牛山体育训练基地建设情况。

王军、梁庆等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)