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栾川县今年力争旅游总收入达90亿元（“数”读县区两会）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 08:22

　　近日，栾川县政协十届一次会议、栾川县十五届人大一次会议陆续开幕。记者从该县政府工作报告中了解到，今年，栾川县将重点做好8个方面工作，着力推动经济发展提质提速。

　　该县政府工作报告提出，今年将把项目建设作为经济运行的“牛鼻子”，高质量推进总投资495.6亿元、年度投资277.1亿元的98个重点项目。同时，持续优化营商环境，深入推进“放管服效”改革，推进“互联网+不动产登记”逐步向乡镇延伸，实现新建商品房“交房即发证”。

　　栾川县将立足现有企业，加快推动传统优势产业向钨钼氟新材料、沉浸式旅游目的地、健康养生等风口产业转型，并加大农业龙头企业引进和培育力度，计划全年新创办认证市级农业龙头企业2家、“三品一标”5个、“名特优新”农产品2个，“栾川印象”销售收入达4500万元，全县特色农产品销售收入在1.5亿元以上。此外，全县将大力发展商贸物流、电子商务等产业，年底前实现128个行政村设立村级物流综合服务站。

　　今年，栾川县将着力打造沉浸式文旅目的地，力争全年接待游客1300万人次、旅游总收入达到90亿元。统筹城市、乡村、景区、景点一体化发展，深化旅游与文化、农业、交通、体育等深度融合，大力发展房车露营、高端康养、亲子体验等休闲旅游新项目，积极打造剧本杀、夜游娱乐、主题演艺等沉浸式文旅项目，不断丰富全域旅游内涵。同时，栾川县还将结合豫西民俗、非遗传承、红色文化，打造更多文旅文创产品，切实发挥栾川在伏牛山乡村旅游高质量发展中的示范引领作用。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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