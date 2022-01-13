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2021年度100个城市消费者满意度：洛阳全省第一！全国排名第23！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.17 17:20

　　记者今日从洛阳市市场监管局获悉，近日中国消费者协会发布2021年100个城市消费者满意度测评报告，根据2021年消费者满意度调查结果，洛阳总分达81.24分，在全省排名第一，全国排名第23，比2020年提升4个名次，在24个中部城市中继续保持第二名，其中，洛阳的消费安全环境等六个专项指标在中部城市排名第一。

　　中消协从2017年起持续开展消费者满意度测评工作，真实反映消费者对于消费市场的评价和需求，为各地政府及有关部门加强消费环境建设提供参考意见。本次测评工作由中消协组织第三方专业调查机构于2021年10月至12月在全国100个被测评城市同步开展，测评结果显示，2021年度全国100个城市消费者满意度综合得分为80.59分，较2020年提高1.27分，且首次突破80分。

　　洛阳市市场监管局相关负责人说，近年来，洛阳大力推进放心消费创建行动，进一步引导经营者诚信经营，在全社会营造公平诚信的消费环境，提振消费信心，让消费者“买得放心、吃得安心、用得舒心”。积极探索推行消费维权新模式，建成ODR在线消费纠纷解决企业238家，建立12315“五进”消费维权服务站850家，指导建立线下无理由退货承诺实体店450家；围绕民生等重点领域、重点行业“堵点”问题，组织被投诉较多的企业开展行政约谈和行政指导，规范企业经营行为；着力打造消费维权志愿队伍，提升消费维权工作品质。2021年，洛阳市12315三级执法网络共受理投诉举报咨询22万余起，为消费者挽回经济损失2300余万元；洛阳市消协共受理咨询8000余起，受理投诉2013件，为消费者挽回经济损失350余万元。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真 宋文辉 李二帅)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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