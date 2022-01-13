顾客仅限留守老人 洛阳男子开“赔钱餐厅”【视频】

“开饭了！”24日中午，洛阳市伊滨区油赵社区同乐园爱心餐厅的厨房内正是忙碌时候，57岁的餐厅老板郭用勋掀开锅盖，土豆炖鸡肉的香味扑面而来，紧接着他拿出餐盘一边冲门外等待吃饭的老人们喊着一边开始盛饭。

“开饭了！”24日中午，洛阳市伊滨区油赵社区同乐园爱心餐厅的厨房内正是忙碌时候，57岁的餐厅老板郭用勋掀开锅盖，土豆炖鸡肉的香味扑面而来，紧接着他拿出餐盘一边冲门外等待吃饭的老人们喊着一边开始盛饭。

这家餐厅很特别，它的特别之处不仅在于顾客仅限于留守老人，还在于这个人称“老郭”的餐厅老板一直在赔钱经营，更重要的是，这钱啊，他赔得还很高兴……

开设爱心餐厅，希望更多留守老人“老有所养、老有所依”

“这儿的饭好吃，我顿顿都能吃两碗。”在从老郭手中接过餐盘吃了几口后，年近六旬的胡进生抹了一把嘴，不好意思地笑了。

胡进生是油赵社区居民，因儿女外出打工，加之自己左腿残疾做饭不便，无法按点吃饭成了常事儿，直到去年6月，他来到了同乐园爱心餐厅，才让不规律的生活划上句点。“我一天三顿饭都在这儿吃，给我吃胖了不少。”胡进生说，这里不仅有专门的厨师做饭，还有营养师“量身定制”的养生食谱，“饭比外面饭店还好吃，钱比自己在家做花得还少。”

像胡进生一样在同乐园爱心餐厅吃饭的留守老人，还有10余名，他们每人每月只需象征性地缴纳200元餐费，就能在这里一天三顿地吃到可口饭菜。

“对于家庭特别困难的老人，我一分钱都不收。”老郭说，他是油赵村土生土长的娃子，对这片土地和这里的人都有着很深的感情，开设同乐园爱心餐厅并不是心血来潮，而是源于他一直以来都希望更多老人能够“老有所养、老有所依”的初心，“以前自己没能力，光有想法干不成，后来有点儿能力了，就要赶紧把餐厅开起来。”

2020年8月，在筹备了四个月、办理完成相关手续后，同乐园爱心餐厅开张了。从最开始的两三人，到后来的十余人，餐厅的名声越来越响，慕名而来的老人也越来越多。