新产品！东方红新能源叉车自带“警戒线”

15日上午，在中国一拖特专车公司，一批新生产的东方红新能源叉车身披红花，实现批量交付。作为该企业研发的最新产品，该系列叉车配备了钛酸锂电池，可适应低温环境作业，整体技术达到业内领先。值得一提的是，为减少作业事故，相较于业内同款产品，中国一拖研发的新能源叉车配装了警示灯组，在行驶时可沿车身形成一圈警示带，警示效果更好。
15日上午，在中国一拖特专车公司，一批新生产的东方红新能源叉车身披红花，实现批量交付。作为该企业研发的最新产品，该系列叉车配备了钛酸锂电池，可适应低温环境作业，整体技术达到业内领先。值得一提的是，为减少作业事故，相较于业内同款产品，中国一拖研发的新能源叉车配装了警示灯组，在行驶时可沿车身形成一圈警示带，警示效果更好。
15日上午，在中国一拖特专车公司，一批新生产的东方红新能源叉车身披红花，实现批量交付。作为该企业研发的最新产品，该系列叉车配备了钛酸锂电池，可适应低温环境作业，整体技术达到业内领先。值得一提的是，为减少作业事故，相较于业内同款产品，中国一拖研发的新能源叉车配装了警示灯组，在行驶时可沿车身形成一圈警示带，警示效果更好。
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