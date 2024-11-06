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累计播放量破一亿！洛阳网再获殊荣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.17 11:17
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　　近日，洛阳网在支付宝生活号平台上斩获“2024年度一亿播放量成就纪念”殊荣，标志着其在内容创作与传播上取得了新成就。

　　洛阳网是国家重点新闻网，由洛阳日报报业集团主管主办，现已形成具有强大传播力、影响力的新媒体矩阵。自2023年3月正式入驻支付宝生活号以来，洛阳网凭借其精准的内容定位和高质量的信息输出，迅速吸引了大量本地及关注洛阳的用户群体，实现了播放量的飞速增长。截至目前，洛阳网在支付宝生活号平台开设6个账号，覆盖了民生实事、历史文化、风土人情等多个领域，全面、深入地传播本地新闻、文化旅游等贴近民生的信息，真正做到了“接地气、连民心”。

　　此次一亿播放量的达成，见证了洛阳网内容的广泛传播与深远影响。成绩的取得不仅为洛阳网赢得了荣誉，更为其在新媒体赛道上持续领跑注入了强劲动力。

　　展望未来，洛阳网将以此次获奖为契机，继续深化与支付宝生活号等新媒体平台的合作，不断创新内容形式，拓宽传播渠道，提升用户体验，努力构建更加开放、包容、互动的新媒体生态。(洛报融媒·洛阳网记者 郭文静)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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