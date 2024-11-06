洛阳首个林业碳汇开发项目启动

日前，记者从市生态环境局获悉，洛阳生态环境投资发展有限公司(下称市环投公司)与嵩县伏牛山乡村振兴发展有限公司签订《林业碳汇开发项目合作协议》，标志着我市首个林业碳汇开发项目正式启动。

日前，记者从市生态环境局获悉，洛阳生态环境投资发展有限公司(下称市环投公司)与嵩县伏牛山乡村振兴发展有限公司签订《林业碳汇开发项目合作协议》，标志着我市首个林业碳汇开发项目正式启动。

市环投公司拥有丰富的生态环境治理和绿色产业投资经验，嵩县伏牛山乡村振兴发展有限公司对当地生态资源禀赋和产业发展现状有着深刻理解。双方将充分发挥各自优势，共同推进嵩县林业碳汇项目的开发、交易和运营，为我市经济社会绿色低碳高质量发展注入新动能。

嵩县地处伏牛山腹地，森林覆盖率高，生态资源丰富，具备发展林业碳汇项目的天然优势。市环投公司相关负责人说，此次签约合作开发的造林面积约为13万亩，该项目将通过科学测算和评估，将嵩县区域内林草湿地的碳汇能力转化为可交易、可增值的碳汇产品，并通过全国碳排放权交易市场进行交易。项目收益将用于支持当地生态保护修复、绿色产业发展和乡村振兴，形成生态保护与经济发展的良性循环。

市生态环境局相关负责人表示，我市首个林业碳汇开发项目的启动，是深入贯彻落实国家“双碳”战略目标，践行“两山”理论，探索生态产品价值实现机制的重要举措。该项目的实施，将为我市乃至河南省林业碳汇开发积累宝贵经验。我市将以此次林业碳汇开发项目为契机，进一步提高全市林草资源质量与林草生态系统碳汇潜力，深入探索生态产品价值实现的多元化路径，建立健全生态保护补偿机制，推动绿色低碳产业高质量发展，为建设美丽洛阳、实现碳达峰碳中和目标贡献力量。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 赵亚虹)

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林业碳汇

林业碳汇是指利用森林的储碳功能，通过植树造林、森林管理活动和减少毁林等措施，吸收和固定大气中的二氧化碳，该过程可以根据相关规则与碳汇交易相结合，形成一种活动机制。在交易过程中，重点排放单位向林权所有者购买碳汇，从而产生额外经济效益。 (魏巍)