洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳首个林业碳汇开发项目启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.17 08:35
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　日前，记者从市生态环境局获悉，洛阳生态环境投资发展有限公司(下称市环投公司)与嵩县伏牛山乡村振兴发展有限公司签订《林业碳汇开发项目合作协议》，标志着我市首个林业碳汇开发项目正式启动。

　　市环投公司拥有丰富的生态环境治理和绿色产业投资经验，嵩县伏牛山乡村振兴发展有限公司对当地生态资源禀赋和产业发展现状有着深刻理解。双方将充分发挥各自优势，共同推进嵩县林业碳汇项目的开发、交易和运营，为我市经济社会绿色低碳高质量发展注入新动能。

　　嵩县地处伏牛山腹地，森林覆盖率高，生态资源丰富，具备发展林业碳汇项目的天然优势。市环投公司相关负责人说，此次签约合作开发的造林面积约为13万亩，该项目将通过科学测算和评估，将嵩县区域内林草湿地的碳汇能力转化为可交易、可增值的碳汇产品，并通过全国碳排放权交易市场进行交易。项目收益将用于支持当地生态保护修复、绿色产业发展和乡村振兴，形成生态保护与经济发展的良性循环。

　　市生态环境局相关负责人表示，我市首个林业碳汇开发项目的启动，是深入贯彻落实国家“双碳”战略目标，践行“两山”理论，探索生态产品价值实现机制的重要举措。该项目的实施，将为我市乃至河南省林业碳汇开发积累宝贵经验。我市将以此次林业碳汇开发项目为契机，进一步提高全市林草资源质量与林草生态系统碳汇潜力，深入探索生态产品价值实现的多元化路径，建立健全生态保护补偿机制，推动绿色低碳产业高质量发展，为建设美丽洛阳、实现碳达峰碳中和目标贡献力量。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 赵亚虹)

　　相关链接

　　林业碳汇

　　林业碳汇是指利用森林的储碳功能，通过植树造林、森林管理活动和减少毁林等措施，吸收和固定大气中的二氧化碳，该过程可以根据相关规则与碳汇交易相结合，形成一种活动机制。在交易过程中，重点排放单位向林权所有者购买碳汇，从而产生额外经济效益。 (魏巍)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    减肥别过度 脂肪在关键时刻能保命！
    减肥别过度 脂肪在关键时刻能保命！
    减肥别过度 脂肪在关键时刻能保命！
        “别过度减肥，你身上的肉肉关键时刻能保命！”近日，一位身高165cm，体重仅80多斤的女生在网上分享了自己因...
  • ·大餐过后如何去油解腻？
  • ·孩子一咳嗽就要止咳吗？
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院新增心血管疾病、孕产妇心理健康评估干预门诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 杭州启示录——洛阳两会热议DeepS...
  • 洛阳今日多云间晴天 最高气温14℃
  • 洛阳市人大常委会召开党组（扩大...
  • 洛阳新增23家市企业技术中心
  • 洛阳席殊书屋：让更多人爱上阅读
  • 中国一拖特专车分公司：开足产能...
  • 洛阳节后家政市场升温明显 一老一...
  • 乘春风上岗 有安全护航
  • 2月14日，洛阳910对新人喜领结婚证
  • 晴暖持续，最高气温16℃！洛阳最...
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    白马寺游记

    国风人像

    隋唐园赏梅花

    新安县漏明崖
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605