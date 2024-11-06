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奔赴新赛道——洛阳两会热议DeepSeek系列报道之二
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.17 08:34
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中航锂电锂离子电池智能生产线

　　有人说，孕育DeepSeek的杭州，仿若一面镜子，每个地方总能从中获得不同的顿悟。

　　从广西呐喊，要站在时代前沿去捕捉机会，力争在新领域新赛道迎头赶上；到南京发声，“创新土壤的养分”不仅需要技术积累，更需要市场包容与资本远见……随着DeepSeek等“杭州六小龙”声名鹊起，全国各省市在各种场合敢于自问、勇于反思，求索自己的“寻龙诀”。

　　日前召开的洛阳两会以DeepSeek等为例，深刻指出哪个地方能加快进入产业发展新赛道，哪个地方就能提升产业的成长性和竞争力，激励全市上下在对标中看到方向、信心和干劲。以杭州为镜，以历史为鉴，洛阳回首过去的起与伏，照亮未来的梦与途！

　　镜鉴 叩问来时路

　　站在钱塘江边眺望杭州，这里是涌现世界级创新的新高地。两岸的灯光勾勒出城市天际线，也折射出每座城市自我观照的绚丽光影。

　　有人说，洛阳不沿江、不沿海，体量也与杭州差距明显，更没有浙江大学等一众一流高校“打底”，产业发展路径不可一概而论。

　　的确，资源禀赋、产业基础、科研条件不同，洛阳不能简单“复制粘贴”杭州路径。然而，这不代表杭州没有可供汲取的“普适经验”。前瞻性眼光、战略性思维的“杭州标尺”，却能“丈量”出洛阳产业发展的得与失。

　　世纪之交，美国亚马逊推出了Marketplace平台，允许第三方卖家在其网站上销售商品，激发“一根网线买卖全球”的互联网变革。不久后，杭州以“数字浙江”为引领，顺势打造“硅谷天堂、高科技的天堂”，便有了阿里巴巴强势崛起，便有了登顶“中国数字经济第一城”，直至此次DeepSeek等“六小龙”崭露头角。反观洛阳，不仅与“互联网繁荣”擦肩而过，而且面对“家电井喷”“汽车热潮”“手机狂欢”同样存在感不强，在经济总量一次次被“超车”中黯然神伤。

龙门实验室助力研制的电子级多晶硅

　　进入“十四五”，我市把产业发展列为“三项重点工作”之首，以前瞻眼光部署“四新一装备”风口产业。用“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的状态，不远千里赴北上广深等地精准招商，引得宁德时代洛阳基地等项目“一子落满盘活”；秉持“把创新落到产业上，把产业落到风口上”，龙门实验室面向市场搞研发，用电子级多晶硅等成果转化叩开新兴产业大门；怀着“激发内生动力、实现后来居上”的决心，推进“承诺制+标准地”改革，优箔高端锂离子电池箔项目实现当年开工、当年达效，配套供应比亚迪等龙头新能源企业……只争朝夕、革故鼎新，洛阳观念在变、路径在变、面貌在变。

　　风起于青萍之末，浪成于微澜之间。看得懂新一轮科技革命和产业变革的“桅杆”，把前瞻性布局风口产业的决心和行动，转化为现实生产力。这是孕育“小龙”的“杭州密码”，也是困中破局的“洛阳抉择”！

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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