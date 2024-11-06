财政补贴 企业让利 惠民安家节助楼市稳定向好

15日至昨日，2025洛阳新春房产促消费·惠民安家节在泉舜购物中心火热举行，共吸引近3万人次参观，意向客户近1500组。

活动现场

15日至昨日，2025洛阳新春房产促消费·惠民安家节在泉舜购物中心火热举行，共吸引近3万人次参观，意向客户近1500组。

本次活动由市住房和城乡建设局主办，市住房保障和房产服务中心等承办，中国银行洛阳分行支持，洛阳网策划执行。

1月20日至3月31日，2025洛阳新春房产促消费系列活动对中心城区(不含偃师区、孟津区)新购买新建成套商品住宅，发放总金额800万元财政购房补贴，每套可享受8000元财政定额补贴。

作为其中首场线下活动，惠民安家节以惠民利企为核心，集结了中弘卓越城3期、中弘城二期、格润小镇、格润华府、美的·君兰江山、晟景·柒号院、晟景·尚贤院、铁建投城发·龙城、建业·伊水东望、中梁·百悦府等近30个在售楼盘参与，并推出多重优惠措施，包括购房补贴，车位、物业、装饰装修专享补贴，叠加财政购房补贴，让购房者得到更多实惠。

受1月下旬财政购房补贴消息影响，部分参与活动楼盘近一个月来接待量、销售量有所增长。如中弘城二期接待量增长20%至30%，格润小镇接待量增加约35%，建业·伊水东望成交量增长20%至30%……财政补贴、企业让利，共同推动市场回暖，助力楼市稳定向好。

“安家节上，我们推出了各类补贴共29000元，加上每套8000元的财政购房补贴，客户购房预估可省37000元。”建业·伊水东望营销负责人称，利好叠加，现场登记了几十组意向客户。

活动现场，泰和装饰、昊昱装饰、前进装饰、贵族装饰、森轩装饰、智木装饰等一批装饰装修企业和中国银行洛阳分行展位也通过极具性价比的家装方案、金融产品，吸引了不少客户，家装展区共登记意向客户228组。

目前，2025洛阳新春房产促消费系列活动正在进行，您可通过洛阳网微信公众号底部的“洛阳通”菜单进入“购房补贴”通道，在活动小程序中解最新进展及在售楼盘、装饰装修企业、金融机构最新优惠。

此外，温馨提醒近期购房市民，可提前准备好购房合同、交款凭证、身份证明及个人账户等资料，方便后续申请财政购房补贴(凡在房产促销费系列活动期间交纳购房首付款并网签成功的购房者均可申请，按商品房合同提交商品房网签时间先后顺序，满1000套即止)，详情敬请关注市住房保障和房产服务中心官网。（霍媛媛 文/图）