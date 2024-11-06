生死时刻挺身而出！宜阳籍军人胡甲琪好样的

“我是人民子弟兵，做了自己该做的事儿，只要伤者没事儿就好。”昨日，说起事故现场破窗救人的事儿，今年26岁的宜阳籍现役军人胡甲琪开门见山。要不是伤者和家人多方打听找到胡甲琪，并要送锦旗表达感谢，他身边的人还不知道这件事儿。

“我是人民子弟兵，做了自己该做的事儿，只要伤者没事儿就好。”昨日，说起事故现场破窗救人的事儿，今年26岁的宜阳籍现役军人胡甲琪开门见山。要不是伤者和家人多方打听找到胡甲琪，并要送锦旗表达感谢，他身边的人还不知道这件事儿。

事情还得从一个多月前说起。今年元旦前，胡甲琪申请休陪产假回到家乡。1月11日下午，他驾车回村为刚生产的妻子取物品时，在宜阳县滨河南路遇到一起交通事故，得知有人被困车内，他当即参与救援。

事发地监控视频显示，当时，一辆行驶中的黑色轿车突然失控，车辆侧翻后才停下，驾驶室严重变形。

“司机右腿被卡死，我徒手尝试多种施救措施无果后，返回自己车内取出虎头钳破拆车窗及周边饰板，最终把驾驶员拉了出来。”胡甲琪说，很快，交警、医护、消防人员已到达现场，见司机被搀扶到救护车上后，他就离开了人群。

感动并未就此结束。经过治疗，被救司机马先生的伤情逐渐稳定。“我躺在病床上辗转反侧，始终难忘那双有力的手。”马先生说，住院期间，他托朋友帮助寻找恩人，但一直无果。

出院后，马先生多方打听，最终通过车辆信息锁定恩人。“看见军装那一刻，眼泪根本止不住！”握着胡甲琪的手，这个七尺汉子泣不成声。“军装穿在身上，责任就在心里。”抚摸着锦旗，胡甲琪眼神坚毅。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 冯荣国 樊明）