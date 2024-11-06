17日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，2025年王城新春游园会暨迎春灯会、2025年隋唐河洛文化庙会暨新春灯会已圆满收官。即日起，王城公园、隋唐城遗址植物园恢复正常开放，市民游客可免费入园。

17日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，2025年王城新春游园会暨迎春灯会、2025年隋唐河洛文化庙会暨新春灯会已圆满收官。即日起，王城公园、隋唐城遗址植物园恢复正常开放，市民游客可免费入园。 17日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，2025年王城新春游园会暨迎春灯会、2025年隋唐河洛文化庙会暨新春灯会已圆满收官。即日起，王城公园、隋唐城遗址植物园恢复正常开放，市民游客可免费入园。 春有约，花不误。时下阳光明媚，冬天忙着“收尾”，春的脚步悄然而来。王城公园和隋唐城遗址植物园内，梅花初绽、迎春花初开，邀您共赴一场春日之约。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 田珅岩 韩嘉男 文/图）