灵活就业人员医保欠费影响住院报销？洛阳医保局回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：灵活就业人员医保有欠费，住院时不给报销，如果把欠费补齐，是否可以报销住院费用？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：灵活就业人员医保有欠费，住院时不给报销，如果把欠费补齐，是否可以报销住院费用？

市医疗保障局回复：职工医保或者灵活就业参保人员因欠费导致不能报销门慢和住院医疗费用的，可在医保欠费补缴到账后携带相关报销资料前往参保地医保经办窗口申请零星报销。

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