考古新发现！二里头遗址发掘一处骨器、角器加工作坊

近日，洛报融媒记者从中国社会科学院考古研究所二里头工作队获悉，考古人员在遗址宫城西南角附近清理出一座骨料、角料坑，初步推测这里是一处二里头文化晚期的骨、角器加工作坊。

二里头遗址又有考古新发现！

近日，洛报融媒记者从中国社会科学院考古研究所二里头工作队获悉，考古人员在二里头遗址宫城西南角附近清理出一座骨料、角料坑，初步推测这里是一处二里头文化晚期的骨、角器加工作坊。

记者在现场看到，新发现的骨器、角器加工作坊区东侧，有一座圆形坑，坑内侧壁及底部铺有大量螺壳，一些动物的肢骨与鹿角等骨、角料散落在坑内，仔细分辨，还可以看到一些类似骨簪、骨锥、骨镞的骨器、角器半成品。在制骨作坊区中部和西侧，考古人员也清理出一大片骨料遗存，各类动物肢骨、肋骨、角骨、齿骨和一些较大的陶片等散落在遗址文化层上。

“圆坑内螺壳的宽度和厚度基本上是一致的，摆放比较整齐，所以我们推测它不是随意地倒进去，而是有意地摆进来对坑进行装饰。”中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛说，骨料中有不少存在砸击、磨制、切割的痕迹，揭示出较为完整的骨器制作过程，从完整的肢骨到坯料再到最后的成品，以及制作过程中产生的废料，均保存较好，初步推测这里可能是二里头文化晚期一个加工骨器、角器的作坊。对于散落在骨制品中的陶片，考古人员判断，其属于二里头文化的最晚阶段。