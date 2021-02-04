市委召开专题会议 研究科技成果转化等工作

3日，市委书记江凌主持召开专题会议，研究推动科技创新成果在洛转化、“人人持证、技能洛阳”建设、优秀年轻干部“墩苗育苗”培养和平安建设工作。

市委召开专题会议

研究科技成果转化、技能洛阳建设、优秀年轻干部“墩苗育苗”培养和平安建设工作

江凌主持 徐衣显、杨骁参加

3日，市委书记江凌主持召开专题会议，研究推动科技创新成果在洛转化、“人人持证、技能洛阳”建设、优秀年轻干部“墩苗育苗”培养和平安建设工作。

会议审议了关于推动科技创新成果在洛转化的实施意见。会议指出，要加强科技创新支持政策的顶层设计，认真学习借鉴外地经验，强化政策的关联性、协同性、科学性，更好推动各类科技创新成果在洛转化，切实走好以创新引领发展之路。要紧盯重点、精准发力，统筹抓好评价机构、交易市场、中试基地、技术转移机构等的建设，出台有针对性的支持政策，有效解决科技创新成果转化中的突出问题。要着力用好驻洛高校和大院大所大企业等创新资源，优化体制机制，树立科学激励导向，进一步激发科研人员创新热情，更好服务洛阳发展。

会议听取了“人人持证、技能洛阳”建设工作进展情况汇报，分析了存在的问题和短板，对进一步推动技能洛阳建设提出要求。会议强调，要把“人人持证、技能洛阳”建设作为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要抓手，推动洛阳在全省率先实现由劳务社会向技能社会转变，不断增加群众技能性收入。要深入一线走访调研，认真研究培训谁、谁来培训、谁来认定、评价标准等问题，逐一拿出具体可操作的方案，为扎实开展技能洛阳建设奠定良好基础。要确定好培训项目，认真分析产业需求、用工需求，细化实化清单，尽快明确首批特色技能培训项目，真正让需要培训的人愿意接受培训。要建立培训报名系统，依托村(社区)等基层组织，建立手机端报名系统，方便更多群众快捷报名参与培训。要确立培训机构和培训场所，细化技能认定办法，以县区为单位，力争明年春节前完成首批人员培训。

会议审议了《洛阳市优秀年轻干部“墩苗育苗”培养实施计划(2021-2025年)》。会议指出，要做好培训计划，建立定期交流机制，有针对性地加强优秀年轻干部基层历练、政治历练，推动年轻干部更快进入角色、适应角色。要立足事业所需，遵循干部成长规律，把好选人关，制定好方案，推动机关年轻干部到改革发展主战场、乡村振兴第一线、服务群众最前沿经受历练、接受检验，推动基层年轻干部着力补上专业素养短板，为现代化建设积蓄更多梯队力量。要抓好“墩苗育苗”人员的跟踪管理，把严管厚爱结合起来，在压担子交任务同时，为年轻干部干事创业、成长成才营造环境、创造条件。

就做好平安建设工作，会议强调，要把握关键环节，紧盯基层、政府、社会等重点，推动矛盾第一时间在基层化解，更好统筹政府和群众利益，及时研判化解社会风险，不断提高本质安全水平。要强化问题导向，认真梳理长期存在的突出问题，深入研究问题根源，从制度层面拿出根本性破解之策，尽快解决一批突出存量问题。要找准有效抓手，着力抓好“三清两建”，示范先行、有序推进，全面提升村(社区)治理水平；着力完善机制，建立专班推进机制，完善乡镇干部普遍联系基层群众机制、基层矛盾调解机制，建立风险排查化解为导向的意识形态督导考核机制，推进平安建设制度化常态化；着力建好队伍，不断巩固提升政法队伍教育整顿成果，持续整治顽瘴痼疾，打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军，把平安建设的根基打得更牢、防线织得更密。

徐衣显、杨骁、何伟、王军、侯占国、贺敏、张武清、任丽君等参加会议。(记者 李东慧)