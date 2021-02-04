瀍河区青年创业之家投用

青年因城市而聚，城市因青年而兴。为深入学习贯彻省、市党代会精神，助力青年友好型城市建设，昨日，瀍河区着力打造的青年创业之家正式投用，为来洛的青年创业人才提供短期免费住宿、交流、培训等服务，为重振洛阳辉煌增添青年力量。

青年因城市而聚，城市因青年而兴。为深入学习贯彻省、市党代会精神，助力青年友好型城市建设，昨日，瀍河区着力打造的青年创业之家正式投用，为来洛的青年创业人才提供短期免费住宿、交流、培训等服务，为重振洛阳辉煌增添青年力量。

该青年创业之家位于九都东路瀍河区区政府向西50米，由该区与林里故事酒店合作打造。这里可提供100余间客房，能一次性满足200余名青年入住。同时，该青年创业之家设有会议室、餐厅、健身房、咖啡厅等，能满足青年人才多种活动需求。此外，瀍河区商务局制定对接和优惠政策，为来洛青年人才提供政策宣讲、免费讲解、项目对接等服务。瀍河区还将不定期邀请企业家、高校教师及专家学者为青年授课，进行金融政策、青年创业基金、文化等方面的培训，为青年创业者搭建交流学习的平台。

瀍河区成立了青年友好型城市先行区建设指挥部，围绕“就业引人、政策招人、生活宜人、活动乐人、宣教育人”方向，坚定走好产城人融合发展之路，吸引更多青年到瀍河创新创业，打造瀍河区“青年友好”特色名片。(记者 陈占举 通讯员 王少峰)