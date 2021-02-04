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事关申遗！二里头遗址被国家级专项规划“点名”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 20:13

　　10日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，《“十四五”文物保护和科技创新规划》(以下简称《规划》)近日出台，其中多个重点工程项目涉及洛阳。

　　洛阳市文物局局长余杰介绍，这是文物领域规划第一次上升为国家级专项规划。《规划》共十三部分，设置了资源管理、文物安全、科技创新等6大类21项具体指标，明确了10个方面的重要任务，在考古和遗址保护、重大文物保护工程、推动文物活化利用等专栏中，洛阳丰厚的历史文化遗存得到充分体现。

　　作为“华夏第一王都”，二里头遗址在文物考古领域具有举足轻重的地位。《规划》中对二里头多次“点名”：“考古中国”重大项目中要求推进“夏文化研究”，重点推进二里头遗址等申遗工作，高水平保护二里头等重要遗址，支持洛阳等城市加强文物保护。同时，培育二里头等67个立项项目，从中评定新增10至15家国家考古遗址公园。

　　在大遗址保护部分，《规划》提出要重点开展隋唐洛阳城遗址等大遗址文物本体保护、周边环境综合整治、文物安全防护和展示利用设施建设项目，提升隋唐洛阳城遗址等36个国家考古遗址公园运营服务水平。同时，《规划》明确，要实施全国石窟寺保护利用“十四五”专项规划，开展龙门石窟等重要石窟寺保护示范，实施“数字藏经洞”“数字龙门”等流失文物数字复原项目。此外，支持山东、河南、四川等省份在遗址遗迹丰富、考古任务较重地区建设考古标本库房及重点推进黄河国家文化公园青海、甘肃、内蒙古、河南、山东段建设等内容，都与洛阳的文物保护工作密不可分。

　　“《规划》中频频提到洛阳的文物资源、考古项目等，为我市文物事业今后五年的发展指明了方向。”余杰表示，目前，洛阳正持续全面推进二里头遗址申报世界文化遗产，加强夏文化研究、阐释和传播工作；依托龙门石窟，建设立足洛阳、辐射中原、面向全国的区域性石窟寺保护研究基地；充分发挥技术和队伍优势，加强考古发掘和研究工作，积极融入“考古中国”“中原地区文明化进程研究”等重大课题，育人才、出成果，着力提升学术话语权。下一步将认真抓好任务分解，结合洛阳市“十四五”规划统筹推进实施，推动《规划》决策部署尽快见到实效。(洛报融媒记者 智慧)(图片为资料)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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