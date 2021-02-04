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赞！三轮车侧翻玉米粒散落一地 十来名热心人帮忙清扫
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.04 17:02

　　3日，在偃师区杜甫路与北环路交叉口，一辆农用三轮车侧翻，满载一车的玉米粒散落一地，司机正感到无助，一群素不相识的陌生人突然拿着扫帚与簸箕出现。

　　赵军梅是偃师华泰建材综合利用有限公司办公室主任。当日中午，她送完客户返回公司途中路过事发地，看到一辆农用三轮车侧翻在地，车里的玉米粒倾泻而出散落一地，几乎将路口堵住。“油箱好像也损坏了，油污流了一地。”赵军梅说，司机是一名四五十岁的男子，站在路边一脸无奈和无助，所幸人没受伤。

　　得知司机没有清扫工具，热心的赵军梅当即决定帮一把。公司距离事发地有2公里，她赶紧回到公司，向领导说明情况，得到领导支持。“我们公司经常组织做一些公益活动。”赵军梅说，司机应该是个农民，想着能帮一把就帮一把。随后，他们组织十来名员工，带着扫帚和簸箕赶到现场，此时交警已经来到，在路口疏导交通，未造成拥堵。

　　看到众人到来，司机既意外又高兴。赵军梅等人立即投入到清扫玉米粒的工作当中，经过20多分钟的紧张处置，散落一地的玉米粒被清扫干净，转移到司机联系的一辆车上。

　　赵军梅事后得知，司机驾车从路口北侧往西拐时因拐得太急，导致三轮车失衡侧翻。随后，侧翻三轮车被拖至修理厂维修，司机询问了赵军梅的公司名称，连连向大家道谢。(洛报融媒记者 魏巍)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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