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岁岁重阳 今又重阳

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.10.14 08:25

　　“人生易老天难老，岁岁重阳，今又重阳。”

　　三国时魏文帝曹丕在《九日与钟繇书》中这样描述重阳节：“岁往月来，忽复九月九日。九为阳数，而日月并应，俗嘉其名，以为宜于长久，故以享宴高会。”

　　重阳节与除夕、清明节、中元节并称中国传统四大祭祖节日。

　　关于重阳节，在河洛地区流传着这样一个传说。

　　相传在东汉时期，汝河里有个瘟魔，只要它一出现，就会有人病倒甚至丧命。

　　当时有个青年叫恒景，瘟疫夺走了他的父母，他也差点儿丧命。恒景病愈后，辞别妻子和乡亲，访仙学艺，决心为民除害。

　　恒景历经艰险，终于在大山里找到一位仙人。仙人被他为民除害的决心所感动，收他为徒，传授他降妖术。恒景日夜苦练，终于武艺学成。

　　有一天，仙人把恒景叫到跟前，对他说：“明天是九月初九，瘟魔又要出来作恶，如今你本领高强，是时候回去为民除害了！”仙人送给恒景一包茱萸叶、一瓶菊花酒，并授之避邪秘诀。

　　恒景回到家乡，在九月初九早晨，他把乡亲们领到山上，发给每人一片茱萸叶、一盅菊花酒。

　　中午时分，阴风怒号，天昏地暗，随着凄厉的吼叫声，瘟魔冲出汝河，扑到山下。就在这时，瘟魔闻到茱萸的奇味和菊花酒的醇香，脸色突变，瑟瑟发抖，不敢前行。

　　恒景手持降妖宝剑，奔下山来，经过一番激烈搏斗，恒景将瘟魔刺死，乡亲们得以安宁。农历九月初九登高避疫的风俗，从此流传下来。

　　说起重阳节的风俗，不能不提西晋周处的《风土记》，这是中国较早记述地方习俗和风土民情的著作。

　　周处，吴郡阳羡(今江苏宜兴)人，少时纵情肆欲，为祸乡里，后来浪子回头，发奋读书，留下“周处除三害”的传说。

　　周处出仕西晋，来到洛阳。由周处《风土记》可知，在西晋时期的洛阳，重阳节登高饮酒插茱萸，已相当流行。

　　重阳节承载了丰富的历史文化内涵。2006年5月20日，重阳节被列入首批国家级非物质文化遗产名录。2012年，国家规定每年农历九月初九为老年节。

　　“待到重阳日，还来就菊花。”重阳节，和老人一起登高望远赏菊花吧。(记者 刘永娟)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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