洛阳：十三朝古都如何重新绽放？

2021年9月15日，由洛阳IP联合爱奇艺平台打造的原创全景式人文探索节目《登场了！洛阳》正式在网络平台播出，随即便掀起热潮。

2021年9月15日，由洛阳IP联合爱奇艺平台打造的原创全景式人文探索节目《登场了！洛阳》正式在网络平台播出，随即便掀起热潮。从2020年央视中秋晚会分会场，及至2021年河南卫视春晚节目《唐宫夜宴》受到全网追捧，再到“七夕奇妙游”“中秋奇妙游”等节日晚会，洛阳凭借其雄厚的历史底蕴与文化积淀，以全新的方式迅速出圈，火爆全网。

当其他城市以各种特色红遍大江南北的时候，作为十三朝古都的洛阳，似乎有些许沉寂。然而，从2020年开始，洛阳通过一系列极具历史文化特色的活动，将一座历史名城重新绽放在世人面前。

图：《登场了！洛阳》节目logo

图片来自《登场了！洛阳》官方微博，版权属于原作者

对于洛阳以外、甚至是河南省以外的人民来说，重新认识洛阳，大多应该起源于2020年的央视中秋晚会。在此之前，洛阳给人们的印象，往往离不开“洛阳牡丹甲天下，花开时节动京城”这样的诗词，以及隋唐时期东都、神都等称号。2020年央视中秋晚会主会场选在洛阳，让世人重新认识了历史名城洛阳的崭新城市面貌。洛阳在该场晚会上的惊艳亮相，成为当时网络上热议的话题，与之相关的短视频在部分平台收获大量用户点赞。

2020央视中秋晚会洛阳主会场

图：2020央视中秋晚会洛阳主会场相关短视频

图片来自抖音平台，版权属于原作者

2021年河南卫视春晚节目《唐宫夜宴》的推出，更是将洛阳历史与文化融合的形象在全国范围内，推向一个新高潮。据人民网舆情数据中心统计，2021年，共计有15个含有《唐宫夜宴》元素的网络热门话题接连登上微博、抖音、百度、知乎等平台的热搜榜。其中，话题#唐宫夜宴# #河南春晚舞蹈唐宫夜宴#阅读量均突破2亿次，引发数十万人持续讨论。

图：2021年《唐宫夜宴》部分微博热搜话题

来自微博平台，版权属于原作者

2021年以来，洛阳不断登上各大社交媒体平台的热搜榜，据不完全统计，与洛阳最直接相关的热搜话题(包含“洛阳”名字、发生地、事件元素属于洛阳等)共计65个，其中，能够凸显洛阳城市特质的人文历史类相关话题的数量达到26个，占比高达40%。

图：2021年各平台洛阳热搜话题中人文历史话题占比

数据来自人民网舆情数据中心

大量历史与文化交融的新式内容的播出，让洛阳这座城市连续不断地出现在网络热门话题中，加深了人们对这座历史名城的“新”印象。洛阳在全国、甚至全世界的正面曝光率持续增加，吸引大量的市外、省外游客前往洛阳旅游、“打卡”。

据携程网发布的《2021上半年旅游夜经济报告》显示，在全国热门夜游目的地前十个城市中，洛阳位居首位。《报告》指出，洛阳凭借独特的文化优势，大力发展“夜经济”，点亮“古都夜八点”。隋唐洛阳城国家遗址公园应天门的3D灯光秀、夜游龙门石窟，让十三朝古都绽放新时代的华彩。

携程数据显示，在以夜游龙门石窟为首的夜游体验带动下，洛阳市订单量在今年上半年大幅攀升，同比增长近8倍。2020年，洛阳发力夜间文旅市场，推出“古都夜八点相约洛阳城”文旅促进消费活动，重点培育8个综合性夜间文旅消费聚集地，从供需两端发力，延长游览时间，打造产业链条，把握文旅消费新趋势，激发文旅消费的潜力与活力，促进消费回暖，一举夺得“2020年度中国夜游名城”称号，同时还入选首批国家文化和旅游消费示范城市。

据《洛阳日报》报道，2021年春节期间，洛阳实现文化旅游收入11.87亿元，同时上榜全国十大景区旅游热点城市。在疫情防控常态化、全国各地倡导就地过年的背景下，洛阳取得这样的春节假期旅游成绩，得益于河南卫视春节晚会以及《元宵奇妙夜》晚会的效果加持。让传统文化叠加历史元素，成为吸引游客的关键。

《光明日报》指出，从年初河南卫视《唐宫夜宴》到金秋时节《登场了！洛阳》《中秋奇妙夜》等，一系列融合了历史与文化的综艺节目，将中华传统文化应有的态度、厚度和温度尽数呈现，表现出浓郁的文化寻根意识和昂扬的文化自信风貌，使国风国潮成为荧屏生力军。具有中华传统文化特色、民族元素和古典风范并兼具现代气息的国风国潮产品，让人们越来越关注中华传统文化的缘起、保护与传承，吸引不同年龄阶层、不同社会属性的群体关注。这些群体对国风国潮的关注，同时又会具象化地投映到综艺拍摄地上面，让人们对这些具有浓厚历史文化气息的城市产生强烈兴趣。

洛阳夜景 洛报融媒记者 鲁博

洛阳夜景 洛报融媒记者 鲁博

一个城市最鲜明的特质，应该是能够最直接展现这座城市灵魂内核的地方。这种鲜明的特质，同时也是这座城市自然与人文特点浓缩的精华，是这座城市最直接、最具象的名片，是这座城市过去、当下以及未来的缩影。

城市向外展示特质的核心问题，是城市经营与城市营销，是如何让一座城市更具有核心竞争力与对外的吸引力。洛阳，厚积薄发，通过将自身的历史文化底蕴与现代科技相结合的方式，为全国人民打造出一个将冰冷的历史与火热的现实相互交织的文化“新城”。

洛阳的城市经营与营销，成为当下众多打造城市新名片的尝试中，极具代表性的例子。洛阳的尝试，不仅仅在于城市原本的历史风貌以及历史建筑重建复原等表面操作，同时还在于文化内核的同步推进与打造。洛阳的爆红不是一次偶然，而是洛阳这座城市厚积薄发的必然结果。让历史与文化相融合，持续不断地打造精品文化项目，为历史元素持续赋予文化内核，将是洛阳这座古都名气“长红”的关键。（ 人民网舆情数据中心舆情分析师 王冬）