国庆假期将至 记者为您提前打探出行信息

这个国庆假期，您打算外出吗？9月28日，记者采访得知，国庆假期，高速公路对小型客车免费，交警部门建议群众避开拥堵时段、路段、站点。

这个国庆假期，您打算外出吗？9月28日，记者采访得知，国庆假期，高速公路对小型客车免费，交警部门建议群众避开拥堵时段、路段、站点。居家休息的您，若遇水、电、气等问题，可上网或打电话解决。

铁路 客流集中在长假“头尾”

9月28日，记者从洛阳铁路部门获悉，2021年国庆黄金周铁路运输期限为9月28日至10月8日，共11天。预计客流主要集中在9月30日、10月1日、10月6日至8日。客流以学生流、旅游流及部分短途探亲流为主。根据运能需要，兰州站至青岛北站加开K4028/7次客运列车。

洛阳铁路部门负责人介绍，洛阳站、洛阳龙门站将在做好常态化疫情防控工作的基础上，提前加强客运设备和服务备品检查，细化便民服务措施和运输流程，最大限度实现旅客快捷出行。

高速公路 对小型客车免费，建议错峰出行

10月1日0时至7日24时，全省高速公路收费站免收7座以下(含7座)小型客车通行费，免费时段以驶离收费站出口的时间为准。所有ETC车道也将调整为免费模式，建议ETC用户使用ETC车道通行。此外，国庆假期，高速公路禁止危险品车辆通行。

洛阳高速交警部门预计，10月1日7时至11时为高速公路出行的高峰时段，10月5日、6日15时至18时为返程高峰时段，建议群众错峰出行。

高速交警部门预计，站口附近有景区的二广高速龙门站，洛栾高速伊川西站、重渡沟站、栾川站，连霍高速洛阳站、新安站将成为出行的主要站口，通行压力较大；洛卢高速上戈站于9月29日开通，因上戈苹果文化节，该站口通行压力较大；国庆假期每天17时至19时，洛卢高速周山站将出现下站高峰，驾驶员可绕行宁洛高速涧西站、高新区站下站；尧栾西高速栾川至双龙段已开通，洛栾高速、尧栾西高速将面临大流量出行需求，通往栾川的高速公路桥梁、隧道占比较大，提醒广大驾驶员注意行车安全。