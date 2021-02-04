洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

国庆假期将至 记者为您提前打探出行信息
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.30 08:51

　　这个国庆假期，您打算外出吗？9月28日，记者采访得知，国庆假期，高速公路对小型客车免费，交警部门建议群众避开拥堵时段、路段、站点。居家休息的您，若遇水、电、气等问题，可上网或打电话解决。

　　铁路 客流集中在长假“头尾”

　　9月28日，记者从洛阳铁路部门获悉，2021年国庆黄金周铁路运输期限为9月28日至10月8日，共11天。预计客流主要集中在9月30日、10月1日、10月6日至8日。客流以学生流、旅游流及部分短途探亲流为主。根据运能需要，兰州站至青岛北站加开K4028/7次客运列车。

　　洛阳铁路部门负责人介绍，洛阳站、洛阳龙门站将在做好常态化疫情防控工作的基础上，提前加强客运设备和服务备品检查，细化便民服务措施和运输流程，最大限度实现旅客快捷出行。

　　高速公路 对小型客车免费，建议错峰出行

　　10月1日0时至7日24时，全省高速公路收费站免收7座以下(含7座)小型客车通行费，免费时段以驶离收费站出口的时间为准。所有ETC车道也将调整为免费模式，建议ETC用户使用ETC车道通行。此外，国庆假期，高速公路禁止危险品车辆通行。

　　洛阳高速交警部门预计，10月1日7时至11时为高速公路出行的高峰时段，10月5日、6日15时至18时为返程高峰时段，建议群众错峰出行。

　　高速交警部门预计，站口附近有景区的二广高速龙门站，洛栾高速伊川西站、重渡沟站、栾川站，连霍高速洛阳站、新安站将成为出行的主要站口，通行压力较大；洛卢高速上戈站于9月29日开通，因上戈苹果文化节，该站口通行压力较大；国庆假期每天17时至19时，洛卢高速周山站将出现下站高峰，驾驶员可绕行宁洛高速涧西站、高新区站下站；尧栾西高速栾川至双龙段已开通，洛栾高速、尧栾西高速将面临大流量出行需求，通往栾川的高速公路桥梁、隧道占比较大，提醒广大驾驶员注意行车安全。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·换了股骨头，56岁的她又能逛街了
  • ·“慢粒”：最“幸运”的白血病 已实现可控可治
  • ·感冒一个多月咋还不见好？中医：气虚是主要原因
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    随拍

    雨后晚霞

    王城菊展掠影

    雨过天晴
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605