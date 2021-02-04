2021河洛文化旅游节暨第四届中原国际文化旅游产业博览会开幕

29日上午，2021河洛文化旅游节暨第四届中原国际文化旅游产业博览会在洛阳会展中心开幕。

29日上午，2021河洛文化旅游节暨第四届中原国际文化旅游产业博览会在洛阳会展中心开幕。

文化和旅游部产业发展司副司长马力，省委宣传部副部长尹书博，省文化和旅游厅厅长姜继鼎、副厅长朱建伟，以及来自中国体育用品业联合会、大连博涛文化科技股份有限公司的嘉宾等应邀出席开幕式。

江凌、徐衣显、吴中阳、杨炳旭、王飞、王军、魏险峰等出席开幕式。

开幕式上，与会领导和嘉宾共同开启“中原文旅之门”。

徐衣显在致辞时向各位嘉宾表示欢迎，向长期以来关心支持洛阳发展的社会各界朋友表示感谢。他说，洛阳市委市政府牢记习近平总书记保护传承弘扬黄河文化的殷殷嘱托，坚定文化自信，突出洛阳特色，致力以创新引领文旅文创融合发展，努力打造“盛世隋唐”“黄河文化”“伏牛山水”“国花牡丹”“工业遗产”等文旅品牌，着力把文化资源优势赋智赋能成为文旅文创强势、打造支柱产业。一年一度的河洛文化旅游节，是海内外客家人恳亲联谊的精神纽带、深化对外交流合作的重要品牌，与中原国际文化旅游产业博览会如约而至、联袂登场。洛阳市精心策划了七大主题活动，充分展示跨界融合的新业态新产品新模式，让传统文化加快走出来、活起来、火起来，着力打造引领全国文旅新消费的风向标，为广大游客和市民奉献一场“河洛风、国际范”文旅文创盛会。热情好客的洛阳人民，乘着市第十二次党代会的东风，诚挚邀请海内外朋友“行走洛阳、读懂历史”，在现代化建设新征程上坚持创新引领、建强副中心形成增长极、重振洛阳辉煌，共同谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章。

2021河洛文化旅游节由省文化和旅游厅、洛阳市政府主办，以“行走洛阳读懂历史”为主题，策划安排“行走洛阳、读懂历史”宣传推广活动、“国民度假地、最美伏牛山”山水康养之旅、黄河流域非遗国际创意周、“根在河洛”客家文化交流活动、“古都新生活、享游洛阳城”休闲乐购活动等一系列丰富多彩的活动，坚持移动优先，扩大网络传播，吸引更多游客和更多旅游投资，持续提升河洛文化旅游节的文化内涵和国际化水平，让海内外游客和广大市民乐在其中，畅享文旅盛宴。

本届中原国际文化旅游产业博览会由省委宣传部指导，省文化和旅游厅、洛阳市政府主办，洛阳旅发集团承办，以“新户外、新消费、新生活”为主题，致力为全省乃至全国搭建文化旅游产业展览展示、交流交易的综合平台。博览会现场设置了精致露营展区、旅游装备及民宿展区、户外运动装备展区、摩旅生活展区、知名文旅企业展区、文创展区、国际消费品展区等，吸引近300家国内外文旅企业、近万种文旅产品参展。博览会为期4天，将持续至10月2日。其间，我市将举办2021精品民宿和户外露营专项对接会、第四届中原国际文化旅游产业博览会投融资洽谈会、2021第八届中国洛阳“三彩杯”(国际)创意设计大赛颁奖仪式等专题活动，为文旅文创高质量发展再添助力。

来自河南省各地文旅局负责同志，全省4A级以上景区和知名旅行社、采购商、参展商负责人等也应邀参加开幕式。

开幕式结束后，与会领导和嘉宾共同巡馆观展。(洛报融媒记者 李东慧 李冰)