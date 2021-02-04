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嵩县大坪乡中心小学教师朱会利：6年写下200多万字教学随笔（最美洛阳人之教师风采）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.29 08:40

　　为赶去上课在路上和死神擦肩而过，从教6年写下1800多篇200多万字的教学随笔……昨日，在嵩县大坪乡中心小学，我们走进32岁语文教师朱会利的世界，感受这位年轻的乡村女教师用知识点亮孩子们的人生梦想。

　　2015年，朱会利作为一名特岗教师来到大坪乡中心小学任教。与孩子接触后她发现，乡村的孩子更需要开阔眼界。于是，她自费为本班孩子购买课外读本，每天利用部分午休时间，给孩子们上阅读课。

　　班里有一个叫宁宁的女孩子，性格内向，上课很难集中注意力，但每每朱会利读故事时，她总是听得很认真。于是，朱会利试着利用课余时间和她一起读故事，鼓励她复述故事。通过一个学期的努力，宁宁敢于表达想法，性格也变得开朗了。“阅读不仅开阔了孩子们的眼界，还让他们越来越自信。”朱会利说。

　　2020年9月，听说大坪乡最偏远的楼上小学缺教师，朱会利主动请缨前去任教。楼上小学是位于楼上村的一个教学点，共有5个年级19名学生和4名教师。

　　在这里，朱会利一人承担了语文、数学、体育、美术、音乐、手工等课程的教学工作。她带着孩子们阅读、画思维导图；带他们走出学校，在溪水边讲故事，在树林中感受自然、观察动植物、学习写作。

　　朱会利有一本教学随笔，1800多篇200多万字，这些文字记录了一个热爱教育的山村教师的成长历程。

　　“12月11日，楼上村举办‘崇德向善、幸福楼上’首届孝老节，19个孩子表演了两个节目。这是孩子们第一次登上舞台，得到了赞扬。看到孩子们在舞台上自信的目光，我很欣慰。”

　　“11月23日，星期一，下雪。去学校要经过很长的盘山公路，路上很滑，想到孩子们还在等我，还是出发了。我小心翼翼地行进在山路上，车轮一打滑，车向悬崖冲去。我死死地握着方向盘，踩死刹车。车终于停了下来，我的心脏就快跳出来了……”

　　一分耕耘，一分收获。近年来，朱会利获得了多项荣誉：她所带的班级被评为“洛阳市文明班级”“洛阳市先进班集体”，她被评为“洛阳市最美教师”“洛阳市教坛新秀”等。朱会利每天默默坚守在学生身边，守护着孩子们走出大山的希望和未来。（记者 贾臻 通讯员 陈昕）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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