以光影之美 扬客家文化

昨日，“天下客家汇河洛”全球摄影邀请展暨百名摄影师聚焦客家祖源地采风活动启动仪式在洛阳博物馆举行。

客家风貌

昨日，“天下客家汇河洛”全球摄影邀请展暨百名摄影师聚焦客家祖源地采风活动启动仪式在洛阳博物馆举行。

本次活动为今年河洛文化旅游节系列活动之一，由中共洛阳市委统战部、洛阳市文学艺术界联合会、洛阳市归国华侨联合会主办，洛阳客家文化研究会、洛阳博物馆、洛阳市摄影家协会承办，洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台进行媒体支持。

洛阳是全球华人的文化之根、祖脉所系，全球1亿客家人祖籍于此，我国70%的宗族大姓起源于此。遍布世界各地的客家人自称“河洛郎”，成为当前中华民族独具特色的文化现象。“天下客家汇河洛”全球摄影邀请展旨在以光影之美，扬客家文化，从近千幅摄影作品中精选出160余幅(组)作品进行展示。展览位于洛阳博物馆二楼南厅，将持续至10月24日。

光影佳作

本次展览分为“客家祖源地洛阳”“客家足迹遍全球 客家文化代代传”“天下客家一家亲”“最洛阳”等部分。其中，“天下客家一家亲”部分展示有梅州客家、清远客家、赣州客家、深圳客家、惠州客家、仪陇客家等的传统建筑和民俗风貌。“最洛阳”部分展示了外地的洛阳桥、洛阳村等。据统计，全国共有81个洛阳村、10个洛阳乡(镇)、22座洛阳桥、16条洛阳河(江)和9座洛阳山，这些“洛阳名物”默默守望着客家人绵绵不绝的乡愁。

古都洛阳现存的许多古代遗址，见证了客家先民南迁的壮举。洛阳市摄影家协会相关负责人介绍，在百名摄影师聚焦客家祖源地采风活动中，来自全国各地的摄影师将探访这些古代遗址，走进客家南迁时代的浩瀚历史画卷，通过镜头让更多客家人增加对老家洛阳的了解。

市委常委、统战部部长陈淑欣参加启动仪式。(记者 郭飞飞 见习记者 李雅君/文 记者 张光辉 通讯员 涂晓洛/图)