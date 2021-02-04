爱奇艺纪录片《神都洛阳》关机 创新展现千年古都文化魅力引期待

9月25日，爱奇艺《洛阳》IP多元开发项目之一、“青创计划”首批重点项目——历史文化纪录片《神都洛阳》在隋唐洛阳城明堂关机。

9月25日，爱奇艺《洛阳》IP多元开发项目之一、“青创计划”首批重点项目——历史文化纪录片《神都洛阳》在隋唐洛阳城明堂关机。

爱奇艺、洛阳市文化广电和旅游局、美霖文化、洛阳文保集团联合举办《神都洛阳》关机仪式。

洛阳市文化广电和旅游局局长胡大鹏、副局长路毅，爱奇艺副总裁杨海涛、纪录片频道总监宁玉琪，美霖文化CEO徐雨、副总经理张少锋，洛阳文保集团总经理崔小梅、党委副书记薛善民，项目制片人李欢，拍摄团队代表和10余家媒体共同出席活动。

制片人李欢在介绍《神都洛阳》项目情况时说，该片共10集，聚焦影视剧《风起洛阳》中的“洛阳文化场景与文化细节”，用独特的纪录片观察视角，采用“实拍+再现+动画”相结合的手法，记录和呈现武周时期都城洛阳的烟火生活、市井乾坤；同时，本纪录片项目在故事讲述的方式上注重历史与当下的相互关照，并在呈现方式上打破传统的线性的模式，以增强故事的悬念和观影期待……纪录片在洛阳、象山2地同时开机，纪实和再现多组分工拍摄，克服疫情、天气等诸多影响，顺利完成拍摄任务、进入后期制作阶段。本项目的创作和拍摄制作中充满了挑战，特别感谢洛阳市有关领导、相关部门和机构的大力支持。

美霖文化CEO徐雨致辞时表示：今年5月13日，“2021爱奇艺世界·大会”上，历史文化纪录片《神都洛阳》作为“青创计划”首批项目发布。4个多月来，从筹备到开机，到如今顺利关机，团队付出了巨大努力。《神都洛阳》邀请了全国最优秀、最强大的史学团队给予项目最全面、最权威的支持。同时，为了更好实现历史文化类纪录片的创作要求，本项目大量采用动画制作，邀请了中国最优秀的历史类题材动画制作团队，《神都洛阳》总共400分钟，动画占据约120分钟，制作时间有限，对团队是个巨大挑战。《神都洛阳》项目在纪录内容和呈现形式上有许多重大创新，本项目也将作为今年年底“青创计划”的重点推出项目，敬请期待。

洛阳文保集团总经理崔小梅致辞时表示：洛阳文保集团积极参与爱奇艺“洛阳IP一鱼多吃”多个项目的开发，希望与爱奇艺一道，打造出一套文娱文旅产业融合发展的“洛阳模式”，真正让洛阳IP出圈。《神都洛阳》依托隋唐洛阳城深厚的文化底蕴和人文内涵，深入挖掘和讲述其背后的历史故事，能让更多的人关注隋唐洛阳城、关注洛阳的历史遗迹和文化故事，对项目顺利关机表示衷心祝贺。

爱奇艺副总裁杨海涛致辞说：爱奇艺围绕“洛阳IP”，进行包括剧集、综艺、纪录片、动漫、舞台剧、游戏、VR全感电影等“一鱼十二吃”的全方位开发，是巨大的创新之举，广受关注。纪录片《神都洛阳》是洛阳IP“一鱼多吃”模式的重要组成项目，也是“青创计划”的首批重点项目，是爱奇艺平台与洛阳IP强强联合打造的年度最值得期待的历史文化纪录片，是这座千年古都和历史文化名城的又一次闪耀登场！纪录片《神都洛阳》与影视剧《风起洛阳》在创作、播出等方面强强联动，还将结合纪录片本身进行多维度的开发与互动，也是对影视作品与城市IP开发、文旅融合发展等双向赋能的深入探索。

洛阳市文化广电和旅游局局长胡大鹏表示：洛阳是华夏文明的重要发祥地，是十三朝古都、丝绸之路的东方起点、隋唐大运河的中心，拥有极其丰富和璀璨历史文化。爱奇艺“洛阳IP联动计划”是中国互联网平台的重大创举和模式革新，洛阳市与爱奇艺强强合作，共同探索文化多元开发模式，纪录片《神都洛阳》正是其中的代表作品。“一座饱含历史的城市和一个会讲故事的团队，年轻、多元的表达方式与厚重、丰富的洛阳文化，无疑是一次奇妙的碰撞和相遇”，将为观众带来一场历史文化大餐和视觉盛宴……

随着出席嘉宾的共同打板，历史文化系列纪录片《神都洛阳》圆满关机。《神都洛阳》是一部全方位还原展现武周时期洛阳历史文化的纪录片，与历史文明对话，探寻历史真相，将会让更多人感受到洛阳历史文化的独特魅力，更为自觉地传承、保护优秀传统历史文化。

《神都洛阳》预计12月上线播出，敬请期待！⑧