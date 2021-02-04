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洛阳本轮降雨拉开大幕 气温逐渐下降
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.24 09:24
秋色宜人 记者 张光辉 摄于隋唐城遗址植物园

　　昨天，我们迎来秋分节气，它是二十四节气中的第十六个节气。此时节，西风吹，衫袖冷，桂树婆娑桂香飘。

　　河南省气象服务中心提醒，从昨天夜里开始，我省淮河以北进入多雨时段，预计会持续到28日；这几天，我省中西部、北部有大到暴雨，局部大暴雨，24日是主要降水时间；25日，有冷空气来袭，风力较大，请注意防范；受阴雨天气和冷空气的影响，最高气温随之下降至25℃上下，外出记得添衣带伞。

　　昨天，河南省气象服务中心发布河南秋收秋种气象服务专报，目前我省黄河以南大部分地区夏玉米、大豆、花生等已进入成熟期，其他地区处于乳熟至成熟期，秋作物尚未开始大面积收获。

　　建议根据秋作物成熟状况及时收获，淮河以北大部土壤偏湿的田块，应利用降水间隙抓紧开沟理渠，排除积水，整地晾墒。

　　来看一下我市天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，受副热带高压和中低层切变线影响，预计今天到28日我市将有连阴雨天气，气温逐渐下降。

　　具体预报

　　●今天，阴天有中到大雨，局地有暴雨，偏东风4级左右，阵风5级到6级，气温18℃到24℃。

　　●明天，小雨转中雨，部分地区有大雨，偏北风4级左右，气温17℃到25℃。

　　●26日(周日)，小雨转中雨，气温17℃到22℃。

　　●27日(周一)，阴天有中雨，局部大雨，气温17℃到22℃。

　　●28日(周二)，小到中雨转多云，气温16℃到22℃。

　　●29日(周三)，多云到晴天，气温14℃到27℃。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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