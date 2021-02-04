洛阳托育机构管理、师资有保障 多部门联合监管保安全

本月上旬，本网站推出多篇报道关注新出台的《洛阳市促进三岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案》，近日，部分有意向将孩子送到托育机构的家长仍心存顾虑：把孩子送到托育机构真的安全吗？机构的师资如何保障？对这个新兴行业，主管部门有哪些监管举措？

在我市某托育机构内，孩子们正在看图识物

本月上旬，本网站推出多篇报道关注新出台的《洛阳市促进三岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案》，近日，部分有意向将孩子送到托育机构的家长仍心存顾虑：把孩子送到托育机构真的安全吗？机构的师资如何保障？对这个新兴行业，主管部门有哪些监管举措？

管理：按婴幼儿月龄分班，保育人员与婴幼儿比例有最低标准

“不同于幼儿园的管理模式，托育机构的照护更为细化。”市卫健委人口监测与家庭发展科科长姚会斌说，幼儿园是按年龄分班，托育机构是按照婴幼儿的月龄分班。托育机构一般设置乳儿班(6个月至12个月，10人以下)、托小班(12个月至24个月，15人以下)、托大班(24个月至26个月，20人以下)三种班型。18个月以上的婴幼儿可混合编班，每班不超过18人，且生活单元应当独立。此外，保育人员与婴幼儿的比例应当不低于以下标准：乳儿班1∶3，托小班1∶5，托大班1∶7。

除了保育管理和健康管理，不少婴幼儿家庭更关注托育机构的安全管理。姚会斌介绍，按要求，托育机构须建立照护服务、安全保卫等监控体系，监控报警系统确保24小时设防，婴幼儿生活和活动区域应当全覆盖，监控场景对家长实时公开并接受家长监督，监控录像资料保存期不少于90日。

师资：主管单位开展技能培训并定期抽检

记者在走访中发现，在我市相关方案未发布之前，洛阳本地托育机构的师资标准，普遍参考幼儿园的师资标准。

对此，市育婴师协会负责人刘冰介绍，在我市相关方案公布的同一时间，国家卫健委印发了托育机构负责人培训大纲(试行)和托育机构保育人员培训大纲(试行)。目前，市育婴师协会正在市卫健委的指导下，发挥妇幼保健专家和幼教专家的成员优势，按照国家托育相关政策要求，制订托育从业人员相关培训方案，并已编制完成培训大纲和讲义。未来，他们将联合洛阳市相关资质机构，开展托育从业人员资格培训和职业技能提升培训。