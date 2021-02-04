市委十一届十七次全会召开 江凌讲话 徐衣显出席

22日，市委十一届十七次全会召开，研究确定召开市第十二次党代会有关事宜，圈选产生洛阳市出席省第十一次党代会代表候选人预备人选。

22日，市委十一届十七次全会召开，研究确定召开市第十二次党代会有关事宜，圈选产生洛阳市出席省第十一次党代会代表候选人预备人选。

市委书记江凌出席会议并讲话。徐衣显、娄会峰、王琰君、陈淑欣、何伟、李新建、王飞、李保国、王军、李杏在主席台就座。

全会分别听取了关于十一届市委、十一届市纪委向市第十二次党代会的报告讨论稿起草情况说明，审议并表决通过了报告讨论稿，决定将报告讨论稿提请市第十二次党代会审议；听取了市第十二次党代会人事安排有关情况的说明，酝酿了十二届市委委员、市委候补委员、市纪委委员候选人预备人选名单；圈选确定了洛阳市出席省第十一次党代会代表候选人预备人选；表决通过了《中国共产党洛阳市第十一届委员会第十七次全体会议关于审议中国共产党洛阳市第十二次代表大会报告的决议》。

全会指出，市第十二次党代会是在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上召开的一次重要大会，将描绘洛阳今后五年乃至更长时期的发展蓝图，激励全市上下在新的历史起点上接续奋斗、再创辉煌；将选举产生新一届市委、市纪委，为洛阳发展提供坚强政治保证、组织保证。开好这次党代会，对深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，确保习近平总书记重要指示和党中央决策部署在洛阳落地生根、形成生动实践，具有重大意义；对建强副中心、形成增长极，走好全面建设社会主义现代化强市新征程，具有重大意义；对推动全面从严治党向纵深发展，持续营造干事创业、风清气正的良好政治生态，具有重大意义。要以高度的政治责任感和强烈的历史使命感，忠诚履职尽责，确保把这次党代会开成高举旗帜、团结奋进、共谋洛阳发展新辉煌的大会。

全会强调，过去五年，十一届市委团结带领全市人民务实重干、开拓进取，圆满完成市第十一次党代会确定的目标任务，推动洛阳站在新的历史起点上。描绘好洛阳今后五年乃至更长时期的发展蓝图，对我们在新的历史起点上接续奋斗、再创辉煌至关重要。要本着对党和人民负责、对洛阳发展负责的态度，把报告审议好、修改好，凝聚思想共识、汇聚奋进力量，为实现美好蓝图共同奋斗。要进一步把准大局，对标习近平总书记重要指示和党中央决策部署，始终对“国之大者”心中有数，在融入大局、服务大局中赢得更大机遇、构建更大平台、实现更大发展；进一步把准大势，对新发展阶段的特点、规律、趋势，特别是构建新发展格局带来的竞争性、机遇性、重塑性变革保持清醒认识，坚定不移走好创新引领发展之路；进一步把准大事，弄清洛阳下步重点工作是什么、为什么、怎么做，真正把思想和行动统一到党代会决策部署上来；进一步搞好结合转化，按照市第十二次党代会的决策部署，细化本地本单位的工作目标、任务、举措，确保各项工作落到实处。

全会强调，要把坚持党的领导贯穿换届选举全过程，周密细致组织好选举工作，不折不扣实现省委人事安排意图。要坚决落实“十严禁”等要求，一如既往加强换届风气监督，接续县区党委换届选举展现的好风气，以铁的纪律确保换届风清气正。要把服务保障党代会作为重大政治任务，按照市委统一部署，认真做好会务组织，着力维护安全稳定，切实抓好疫情防控，持续营造良好舆论氛围，确保大会顺利召开。

全会号召，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，真抓实干、奋勇争先，在建设现代化强市中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章。

市委委员出席会议。(洛报融媒记者 李东慧 白云飞)