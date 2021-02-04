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洛阳警方提醒：涉及汇款、资金方面等信息 一定要跟身边人核实
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.22 18:07

　　“要不是孩子误打误撞，无意间把事情说开，恐怕钱早就被骗走了。”21日，洛阳市公安局伊滨经开分局庞村派出所民警余泽飞说，此案也在提醒大家，遇到涉及汇款、资金方面的电话等信息，一定要跟身边人核实。

　　张先生的儿子小张是一名中学生，平日里，父母在外忙生意，也许是怕孩子照顾不好自己，俩人会多给孩子一些零花钱。

　　一个月前，小张意外接到了一个手机号码打来的“催债”电话。对方自称是一家金融服务平台工作人员，对方说小张的母亲李女士在该平台有1万元的贷款，已经到了还款期限，需要偿还。起初，小张并没有在意，在学校里，他就多次听过老师、民警介绍的相关反诈知识，没有理会对方。

　　没想到，此后，小张又多次接到同样的电话，也听到越来越多涉及父母的更详细的身份、住所等信息，“你母亲如果借钱不还，就属犯诈骗罪！”“现在你明知母亲借钱不还，还无动于衷，你这是包庇罪。”“如果你不配合，以后让你上不成学。”……小张有些害怕，逐渐把对方的话信以为真。

　　小张想着，既然对方找他还钱，那还是得想办法解决母亲的债务危机，他就计划把日常存的零花钱用来还欠款，可凑来凑去，还差几千块钱，无奈之下，他只好把帮还欠款的事情告诉了父母。

　　听小张说完情况，张先生、李女士也是将信将疑。虽然俩人不记得在金融服务平台上贷过款，可也怕自己是不是一时疏忽有外债。21日上午，他们来到伊滨经开分局庞村派出所咨询求助。

　　民警余泽飞听完详细情况后，立即告诉对方，一家人正遭遇电信诈骗，并帮他们拆穿了骗子伎俩。

　　余泽飞说，这场骗子经营的骗局中，小张之所以没有被骗，并不是他识破了骗子手段，而是因钱不够向家人沟通了此事，这才让更多人知道了这一反常的情况。日常中，遇到涉及有人要汇款、资金等方面的信息，切记要跟身边人核实，不给骗子可乘之机。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 郗萌)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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