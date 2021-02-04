中雨、大雨、暴雨，中秋节后洛阳天气有变！

今天是中秋节，也是中秋小长假的最后一天。昨天雨过天晴，不少人或走亲访友，或和家人一起外出游玩。

今天是中秋节，也是中秋小长假的最后一天。昨天雨过天晴，不少人或走亲访友，或和家人一起外出游玩。

先说一个好消息，今天还是一个大晴天，我们晚上可以赏中秋圆月啦。

需要注意的是，今天的风有点大。河南省气象台9月20日23时00分继续发布大风蓝色预警：预计未来24小时内，三门峡、洛阳、济源、焦作、信阳、驻马店、漯河七地市和郑州、新乡、安阳三地区西部及南阳、平顶山两地区东部部分地区偏南风4级到5级，阵风7级到8级。请注意防范。

防御指南:

1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作；

2.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资；

3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或者绕道航行等；

4.行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留；5.有关部门和单位注意森林、草原等防火。

昨天下午，洛阳市气象台发布“周天气预报”称，20～21日我市天气转晴，气温回升。23～27日受冷空气扩散及高空短波槽的共同影响，我市转持续阴雨天气，最高气温逐渐下降。具体预报如下：

今天(周二)：晴天间多云，气温16℃到31℃。

明天(周三)：多云到阴天，傍晚到夜里大部分地区转阵雨或雷阵雨，气温18℃到29℃。

23日(周四)：阴天有中到大雨，局部暴雨，气温20℃到25℃。

24日(周五)：小到中雨，气温19℃到23℃。

25日(周六)：阴天有中到大雨，局部暴雨，气温18℃到21℃。

26日(周日)：阴天有阵雨，气温18℃到21℃。

27日(周一)：阴天有中雨，气温17℃到23℃。

(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博)