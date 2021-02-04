洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中雨、大雨、暴雨，中秋节后洛阳天气有变！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.21 07:55

　　今天是中秋节，也是中秋小长假的最后一天。昨天雨过天晴，不少人或走亲访友，或和家人一起外出游玩。

　　先说一个好消息，今天还是一个大晴天，我们晚上可以赏中秋圆月啦。

　　需要注意的是，今天的风有点大。河南省气象台9月20日23时00分继续发布大风蓝色预警：预计未来24小时内，三门峡、洛阳、济源、焦作、信阳、驻马店、漯河七地市和郑州、新乡、安阳三地区西部及南阳、平顶山两地区东部部分地区偏南风4级到5级，阵风7级到8级。请注意防范。

　　防御指南:

　　1.政府及相关部门按照职责做好防大风工作；

　　2.关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资；

　　3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或者绕道航行等；

　　4.行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留；5.有关部门和单位注意森林、草原等防火。

　　昨天下午，洛阳市气象台发布“周天气预报”称，20～21日我市天气转晴，气温回升。23～27日受冷空气扩散及高空短波槽的共同影响，我市转持续阴雨天气，最高气温逐渐下降。具体预报如下：

　　今天(周二)：晴天间多云，气温16℃到31℃。

　　明天(周三)：多云到阴天，傍晚到夜里大部分地区转阵雨或雷阵雨，气温18℃到29℃。

　　23日(周四)：阴天有中到大雨，局部暴雨，气温20℃到25℃。

　　24日(周五)：小到中雨，气温19℃到23℃。

　　25日(周六)：阴天有中到大雨，局部暴雨，气温18℃到21℃。

　　26日(周日)：阴天有阵雨，气温18℃到21℃。

　　27日(周一)：阴天有中雨，气温17℃到23℃。

　　(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·儿科专家提醒：孩子不小心掉下床 家长先别急着抱起
  • ·反复出现不明原因偏头痛者，要警惕心脏卵圆孔未闭
  • ·患镜面舌的她双手发麻、走不稳路 这是缺乏维生素B12
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    美丽的小白花

    江北聊城

    长寿花

    洛河两岸好风光
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605