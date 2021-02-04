双节将至，洛阳市场监管部门检查民生商品市场价格

中秋、国庆即将来临，月饼等商品的销售也随之升温。今天上午，洛阳市市场监管局执法人员到我市部分商超、农贸市场和月饼销售企业，对月饼及民生商品的市场价格进行实地检查。

中秋、国庆即将来临，月饼等商品的销售也随之升温。今天上午，洛阳市市场监管局执法人员到我市部分商超、农贸市场和月饼销售企业，对月饼及民生商品的市场价格进行实地检查。

在洛龙区、涧西区的大张、丹尼斯等大型超市，蔬菜、肉类、鸡蛋等销售区的摊位上方都悬挂着统一价格标签，并标注有当天价格。执法人员要求超市提供各类蔬菜近几日的销售价格进行逐一对比，现场未发现有不合理加价、哄抬物价等情况。

在西工区一月饼销售企业，店内悬挂有营业执照等证照，执法人员对每种月饼的产品检验合格证书、商品外包装和价格标签等进行重点查看，其符合相关要求。

此前，为防范有可能发生的突发市场价格异常波动，洛阳市市场监管局已通过发放节日期间提醒告诫函、行政约谈等形式，引导经营者自觉规范价格行为，追求合理利润，坚决杜绝“双节”期间“天价”事件发生，稳定市场秩序。

明天就是中秋节假期了，如果您在消费中发现经营者存在价格违法行为，请及时拨打12315服务热线进行投诉举报，市场监管部门将依法依规进行处罚。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 吴晓潇 文/图)