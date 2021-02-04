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可能是唐代官宅！洛阳正平坊遗址考古发现大型院落建筑群
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 21:16

　　17日，洛报融媒记者从洛阳市文物考古研究院获悉，经过近年发掘，隋唐洛阳城正平坊遗址考古已取得初步成果。

　　隋唐洛阳城曾是世界最繁华的国际化大都市，也是丝绸之路的东方起点和隋唐大运河的中心，在中国都城发展史上具有重要地位。正平坊是隋唐洛阳城里坊区内的重要里坊，位于现在的洛龙区安乐镇赵村与西岗村交界处，东临敦行坊，西邻宜人坊，北邻修行坊，南邻乐和坊。

　　根据文献记载，正平坊内有孔子庙、国子监、安国女道士观(原为太平公主的宅院)，还有兵部尚书李迥秀、左散骑常侍襄阳郡王路应、右领军卫将军上柱国开国伯薛璇、中大夫韦衡、河南尹裴迥等官员的住宅。此外，有许多重大历史事件也发生在正平坊，如安史之乱时,安庆绪(安禄山大儿子)曾囚禁唐代将领甄济于安国女道士观。

　　从去年4月至今，中国社会科学院考古研究所、洛阳市文物考古研究院组成联合考古队对正平坊遗址进行发掘。截至目前，正平坊遗址共计发掘片区10余处，在东南角、东南隅、东部中轴线南端、南坊门、西部中轴线南端、西部中轴线北端、西南角、西北角、北坊门、东北角等区域布方发掘。

　　洛阳市文物考古研究院相关负责人透露，目前基本上确定了正平坊四至范围、准确位置、路网结构和大型宅院的布局、位置关系。正平坊东西宽464.6米，南北长533.6米，坊墙宽约1.3米至1.4米。目前，南、北坊门大致位置明确，但墩台部分被晚期遗迹破坏严重，坊门具体结构不详。坊内十字街道路和坊外的南(永通门大街)、东、北三条大街的位置、宽度、保存状况均已清楚。其中，坊内东西向街宽约10米，南北向街宽约8.7米。正平坊南侧的永通门大街及东侧大街宽约71.7米，北侧大街宽33.4米。

　　根据考古发掘的初步成果，结合文献记载，考古专家初步推测正平坊内发现的大型院落建筑群很可能为官营或官宅式建筑。不过，这一推论还需要进一步的考古工作验证。

　　上述负责人表示，下一步，考古人员将着力理清正平坊内院落的规模，通过对坊墙、夯土院墙的解剖，了解其兴建、增补及废弃过程，进而探究里坊内部建筑结构特征,为接下来国家考古遗址公园的建设提供有力支持。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 郝君涛)(图片由考古部门提供)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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