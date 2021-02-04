假期“不打烊”！“双节”期间，洛阳交警增开数百场驾考场次

17日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交警支队获悉，中秋、国庆“双节”期间，市交警部门开展驾驶人考试大服务活动，增开数百场驾驶人考试场次，方便市民考取驾照。

17日，洛报融媒记者从洛阳市公安局交警支队获悉，中秋、国庆“双节”期间，市交警部门开展驾驶人考试大服务活动，增开数百场驾驶人考试场次，方便市民考取驾照。

9月19日至10月7日，市交警部门预计投放考试计划449场，增加考试人数2.5万余人次。市交警部门计划于19日、20日中秋节假期期间，在城市区范围内投放全科目考试107场，考试名额3822人次；市交警部门计划于10月1日至7日国庆节假期期间，在全市范围(含各县区)内，对热点考试场次集中投放全科目考试132场，考试名额10102人次；9月22日至9月30日期间(含25日法定休息日)，市交警部门计划在全市范围(含各县区)内已投放的210场考试计划中，增加投放考试名额11550人次。

考生可以通过互联网交管“122”平台、手机交管“12123”APP，预约上述各场次考试。

市交警部门提醒，广大考生要遵守疫情防控要求，按照预约的场次和时间前往，不要过早到达考场。此外，我市将继续加大考试预约“绿色通道”投放力度，请考试证明即将到期的考生、已完成延期证明的考生抓住机会，充分利用各科目“绿色通道”有利条件，尽快完成考试。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟 刘辉 文/图)