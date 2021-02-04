拖离！洛阳万达广场周边非机动车别乱停乱放

涧西区洛阳万达广场是我市最繁华的商圈之一，因交通流量较大，周边经常存在非机动车乱停乱放现象，给商场管理方和购物、休闲群体造成影响。

涧西区洛阳万达广场是我市最繁华的商圈之一，因交通流量较大，周边经常存在非机动车乱停乱放现象，给商场管理方和购物、休闲群体造成影响。近日，市城市管理局开展集中整治，洛阳万达广场周边非机动车的停放秩序有了明显改善。

经常去洛阳万达广场的市民知道，广场后街不但是一条商业街，也是停车场的出口，同时，这里也是非机动车乱停乱放情况严重的地方。

“有时候，万达广场后街通道被挤占得容不下三轮车通过。”洛阳万达广场商业管理有限公司相关负责人说，在高峰期，非机动车乱停乱放，不但造成出停车场的车辆堵车，还影响市民的购物、休闲体验。