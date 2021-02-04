大型特种车辆占道停车 城管部门开展集中整治

近日，有市民反映，洛龙区长夏门西街与宜人东路交叉口一带，因人流量与车流量较小，长期被一些大型特种车辆当作“停车场”。连日来，城管部门开展集中整治，对违停车辆进行驱离。

整治前

近日，有市民反映，洛龙区长夏门西街与宜人东路交叉口一带，因人流量与车流量较小，长期被一些大型特种车辆当作“停车场”。连日来，城管部门开展集中整治，对违停车辆进行驱离。

日前，记者在长夏门西街与宜人东路交叉口看到，二三十台吊机、起重机等大型特种车辆停靠在机动车道两侧，原本双向四车道的道路一下子变窄了近一半，非机动车与行人被迫走上机动车道，存在较大的交通安全隐患。

6日，记者再次来到现场，发现此前违停的数十辆大型特种车辆多数已被驱离，路面重归清爽，交通恢复正常。据介绍，连日来，城管部门工作人员每日到此巡查四次，对违停车辆采取先劝后罚的管理措施，对长期不驶离的车辆，按照“僵尸车”进行处理。

整治后

老城区中州东路与兴华街交叉口的十字街夜市一带、西工区建业凯旋广场门口附近、涧西区建设路电动车市场等地，非机动车乱停乱放问题较为突出。此前，市创建办在督查时发现，不少电动自行车无序停放在非机动车道上，不仅影响车辆通行，也损害了文明城市形象。6日，记者在上述地点看到，经过集中整治，非机动车占道违停的情况明显减少，停车秩序得到较大改善。

市城管局相关负责人说，针对商圈、学校、医院等人员密集区域的非机动车乱停乱放问题，他们将采取“以疏为主，疏堵结合”的管理措施，加大巡查频次，提高管理力度，确保停车规范、管理有序。（洛报融媒记者 刘嘉仪 文/图）