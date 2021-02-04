洛阳市创建办开展整改落实情况“回头看” 被曝光路段停车秩序明显改善

3日，本网以《洛阳部分城区车辆乱停乱放情况严重 停车秩序管理亟须规范》为题，报道了部分城市区车辆乱停乱放情况严重、停车秩序管理亟须规范一事。连日来，市城管局在全市范围内开展集中排查整治。昨日，市创建办开展整改落实情况“回头看”，发现情况已明显好转。

整治后，路面清爽了许多

3日，本网以《洛阳部分城区车辆乱停乱放情况严重 停车秩序管理亟须规范》为题，报道了部分城市区车辆乱停乱放情况严重、停车秩序管理亟须规范一事。连日来，市城管局在全市范围内开展集中排查整治。昨日，市创建办开展整改落实情况“回头看”，发现情况已明显好转。

洛龙区长夏门西街与宜人东路交叉口一带，因人流量与车流量较小，长期被一些大型特种车辆当成“专用停车场”。昨日，记者在现场看到，此前违停的数十辆大型特种车辆多数已被驱离，路面重归清爽，交通秩序恢复正常。连日来，城管部门工作人员每日到此巡查4次，对违停车辆采取先劝后罚的管理措施，对长期不驶离的车辆，按照“僵尸车”进行处理。

老城区中州东路与兴华街交叉口的十字街夜市一带、西工区建业凯旋广场门口附近、涧西区建设路电动车市场等地，是非机动车乱停乱放“重灾区”。此前，市创建办在督查时发现，大量电动自行车无序停放在非机动车道上，不仅影响车辆通行，也损害了文明城市形象。昨日，记者在上述地点看到，非机动车占道违停的情况明显减少，停车秩序得到较大改善。

市城管局相关负责人说，针对商圈、学校、医院等人员密集区域的非机动车乱停乱放问题，他们将采取“以疏为主，疏堵结合”的管理措施，增加巡查频次，加大管理力度，确保停车规范、管理有序。（记者 刘嘉仪 文/图）