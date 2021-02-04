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洛阳部分城区车辆乱停乱放情况严重 停车秩序管理亟须规范
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.03 08:26

　　1日，市创建办联合市城管局开展城市停车秩序管理督查行动，发现部分城区车辆乱停乱放情况严重，停车秩序管理亟须规范。对此，市城管局相关负责人表示，将在全市范围内开展集中排查整治，确保停车规范、管理有序，助力文明城市创建。

　　市民多次反映，洛龙区长夏门西街与宜人东路交叉口一带，因人流量与车流量较小，几乎成了大型特种车辆的“专用停车场”。1日下午，记者随督查人员来到现场，发现二三十台吊机、起重机等大型特种车辆停靠在机动车道两侧，原本双向四车道的道路一下子变窄了近一半，非机动车与行人被迫走上机动车道，存在较大的交通安全隐患。据督查人员介绍，这样的情况已经存在了很长时间，由于屡禁不止，已成为有碍文明城市形象的顽疾。

　　此外，在老城区中州东路与兴华街交叉口的十字街夜市一带、西工区建业凯旋广场门口附近、涧西区建设路电动车市场，督查人员发现大量电动自行车无序停放在非机动车道上，不仅影响车辆通行，也损害了文明城市形象。督查人员认为，上述问题的发生，表面上是车主乱停乱放，根源在于有关部门施划非机动车与机动车停车泊位不及时、不合理，管理不规范、不到位。

　　针对督查中发现的突出问题，市城管局相关负责人表示，将立即督促各城区城管部门进行整改，并在全市范围内开展集中排查整治，确保停车规范、管理有序。下一步，市城管局将严格按照文明城市创建标准，落实和推进城市停车管理，加强对各城区停车管理工作的督查，确保城市管理各项工作做精做细。（记者 刘嘉仪 实习生 吉喆 ）
[ 责任编辑：席倩倩]
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