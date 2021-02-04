共享单车、电单车乱停乱放 洛阳城管部门集中整治

无序停放、影响交通……目前，针对洛阳市区部分路段共享单车、电单车无序停放问题，洛阳市城市管理局正在开展集中整治行动。

无序停放、影响交通……目前，针对洛阳市区部分路段共享单车、电单车无序停放问题，洛阳市城市管理局正在开展集中整治行动。

7日上午，在西工区中州路和人民东路交叉口，部分共享单车、电单车无序停放在人行道和非机动车道上，有些甚至影响市民通行。接到群众反映后，西工区城管部门赶到现场，执法队员把乱停的车辆摆放到非机动车停车区，并把其中未上牌的共享电单车移走。

“中央百货大楼商圈交通流量大，共享单车、电单车无序停放妨碍交通，还影响市容市貌，问题背后与运营企业维护不及时、超量投放有一定关系。”西工区城市管理局综合执法大队副大队长蒋旭鹏说，在治理中，超量投放的共享电单车会被暂时移至停车场封存，运营企业需要拿出具体整改方案后才能领回。

近年，共享单车、电单车在促进城市交通微循环、解决市民出行“最后一公里”上作用积极，但也存在“重投放、轻管理”问题，运维不及时、超量投放等问题导致部分车辆无序停放，影响城市交通。为解决这些问题，市城市管理局开展此次专项整治行动，并要求相关运营企业加强日常管理调度。