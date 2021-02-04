洛阳春都路1号停车场预计9月中下旬完全开放

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：据“洛阳城市停车”公众号显示，春都路1号停车场设置有276个车位。近日想进去停车，发现无法进入。而新能源汽车却能进入，这是怎么回事？该停车场还没有正常启用吗？

近日，有网友在洛阳网百姓呼声频道发帖称：据“洛阳城市停车”公众号显示，春都路1号停车场设置有276个车位。近日想进去停车，发现无法进入。而新能源汽车却能进入，这是怎么回事？该停车场还没有正常启用吗？

洛阳市城市管理局回复：该停车场分为新能源充电站及公共停车场两部分。其中，新能源车充电站已启用，只允许绿牌车进入充电，公共停车场因维护暂不开放使用，预计9月中下旬可完全开放。

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