15日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神；学习习近平总书记在中央民族工作会议上的重要讲话精神，研究我市民族工作；传达省委近期召开的重要会议精神，对贯彻落实工作提出要求；审议市第十二次党代会工作报告和市纪委工作报告。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要指示精神

推动中央省委市委部署要求落实落细

江凌主持 徐衣显出席 吴中阳列席

15日，市委书记江凌主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神；学习习近平总书记在中央民族工作会议上的重要讲话精神，研究我市民族工作；传达省委近期召开的重要会议精神，对贯彻落实工作提出要求；审议市第十二次党代会工作报告和市纪委工作报告。徐衣显出席，吴中阳列席。

会议指出，全市各级各单位要把学习习近平总书记重要讲话重要指示作为党委(党组)会议“第一议题”，完善制度安排，带动党员干部全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走心走实。要认真学习习近平总书记在中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式上的重要讲话，深刻领悟习近平总书记对党员干部在政治、作风、纪律、能力等方面的要求，努力打造可堪大用、能担重任的年轻干部队伍。要深入研究谋划年轻干部培养工作，实施好“墩苗育苗”计划，加强对年轻干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练；激励干部担当作为，尤其要推动市县两级机关干部转变作风、强化担当，不断提升服务企业水平；扎实做好市县两级党校培训，深入学习领会习近平总书记重要指示，切实加强专业知识培训。要深入学习习近平总书记在主持召开中共中央政治局会议时的重要讲话，配合好中央、省委巡视工作，更好推动中央决策部署和省委部署要求落到实处；抓好基础教育资源整合和布局优化，缩小城乡差距，推进教育领域综合改革，加强教师队伍建设，落实好立德树人根本要求。要认真学习习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《党的伟大精神永远是党和国家的宝贵精神财富》，将其作为党史学习教育的重要内容，推动全体党员干部在悟思想、强党性、开新局上不断取得新成效。

会议强调，习近平总书记在中央民族工作会议上的重要讲话，明确了以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代党的民族工作高质量发展的指导思想、战略目标、重点任务、政策举措，为我们做好民族工作提供了根本遵循。要深刻认识做好民族工作的重要意义，认真研究问题短板，增强工作主动性，抓好干部分层分类培训、少数民族流动人口服务管理等重点工作，确保中央部署要求落到实处。

会议指出，省委省政府和市委市政府作出的重要部署、召开的重要会议，各级各部门要认真领会、深入研究，从落实层面进行细化，明确责任分工，更好推动工作。会议研究了《中共洛阳市委关于贯彻落实省委工作会议精神的工作方案》。会议强调，要深入学习领会省委工作会议部署要求，进一步组织好学习研究和解读阐释；进一步转变思想观念，不断加深对新趋势新理念的思想认识，及时调整不符合现代化建设要求的思想观念；进一步加强工作谋划，找准下一步发展路径，增强工作主动性创造性，推动省委部署要求落地落实。要深入学习全省平安建设工作会议精神，建立完善专班机制，抓好风险清单责任化解，认真研究解决突出问题；理顺市区两级事权分工，更好发挥县区工作主动性积极性；深入研究化解矛盾的新思路，建好群众自治组织，引导群众自我教育、自我管理、自我约束，推进治理体系和治理能力现代化。要按照全市乡村振兴工作会议部署，科学确定未来几年我市乡村振兴具体目标、主要抓手、建设标准，研究细化土地、金融等支持政策，认真学习先进地区经验做法，更好保障乡村振兴工作有序推进。

会议审议了市第十二次党代会工作报告和市纪委工作报告。会议强调，要深入学习领会习近平总书记重要指示和中央、省委最新部署要求，深刻阐述事关未来发展的重大问题，充分征求各方面意见建议，把报告修改完善好。

会议审议了《洛阳市“十四五”专项规划目录清单》，指出各牵头部门要担起责任，按照项目化、工程化要求，统筹好自身力量和专家团队作用，借鉴先进地区发展经验，把关键问题研究透，提高专项规划的实效性、指导性。

会议审议了《关于改革完善招商引资工作机制若干措施》《洛阳市驻点招商工作方案》。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒记者 李东慧 孙小蕊)