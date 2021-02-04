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江凌主持召开会议对开发区改革发展工作提出要求
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.14 20:43

因地制宜走好特色发展之路
着力推动开发区提质增效
江凌主持召开会议对开发区改革发展工作提出要求 徐衣显、吴中阳、杨炳旭参加

　　14日，在收听收看全省开发区高质量发展工作会议后，市委书记江凌主持召开会议，对贯彻落实省委省政府部署要求、做好我市开发区改革发展工作提出要求。

　　江凌指出，要深入学习领会省委省政府部署要求，解放思想、开阔视野，摆脱传统思维，重新认识开发区的定位和功能，把开发区打造成以产业发展、产业服务为主要功能的主阵地。各县区要从各自发展定位和实际出发建设开发区，中心城区要打造以科技产业为主的新型产业社区，中心城区周边县区要打造以制造业为主的开发区，南部地区要打造以现代农业和特色产业为主的园区，因地制宜走好开发区特色发展之路。

　　江凌强调，要深化体制机制改革，着力推动开发区提质增效。全面实行“管委会+公司”管理模式，公司主要负责开发区建设运营，管委会全面负责产业引进和服务，实现良性运转；实行企业化运作方式，实行更加灵活的用人体制、薪酬体制，引进更多专业人才，更好激活发展活力；加快行政事权改革，逐步剥离开发区的社会事务、地方事务；推进一系列配套改革，优化审批流程，提高服务效率，更好服务企业落地和项目高效运作；加大低效土地的盘活力度，加快推进土地资源“腾笼换鸟”。要有效开展开发区招商引资工作，突出主导产业，提高开发区产业集聚度；突出创新型企业，引进更多科技创新能力强的企业；创新招商引资方式，与龙头企业协力做好产业链招商，依托运营商引进投资商，发挥好产业基金撬动作用，不断提升招商引资精准度。

　　江凌要求，近期省委、市委召开了一系列重要会议，各级各部门要认真学习领会，把握精神实质，更加注重工作统筹，牢牢把握发展第一要务，坚持以经济建设为中心，着力抓好产业发展、做强城市功能、乡村振兴、社会民生等重点，争取更大工作主动，以优异成绩迎接市第十二次党代会的召开。

　　会议以视频的形式召开，各县区设分会场。徐衣显、吴中阳、杨炳旭及在洛部分市级领导等参加会议。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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