伊滨经开区孙窑村：“乡村光荣榜”激发乡村振兴正能量

5月22日，在伊滨经开区寇店镇孙窑村文化广场，墙壁上的“乡村光荣榜”吸引着村民驻足阅览。 5月22日，在伊滨经开区寇店镇孙窑村文化广场，墙壁上的“乡村光荣榜”吸引着村民驻足阅览。 近年来，寇店镇党委政府把精神文明建设和乡村振兴工作有效结合起来，发掘群众身边的先进人物和模范事迹，弘扬中华民族优秀传统文化。寇店镇21个行政村挂上了“乡村光荣榜”，进一步加强农村精神文明建设，培育良好文明乡风，不断提升群众精神风貌，塑造乡村振兴之“魂”。(洛报融媒记者 刘冰 通讯员 高晨奇 摄)