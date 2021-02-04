宜阳：在“组团发展”区域格局中抢占先机（开放引领一线行）

碧波荡漾的洛河上，五颜六色的皮划艇穿梭其中；机器轰鸣的车间里，泳衣泳帽“走”下生产线出口海外。交通网络四通八达，城市环境宜居宜业，产业集聚区试点“管委会+公司”模式，推进“二次创业”，实现转型升级……近年来，宜阳县以建设高端开放平台、全面拓展开放领域、打造一流营商环境、持续释放强劲内需为重点，逐步形成了多方位、多领域、多层次的对外开放新格局。

富隆特公司生产车间

碧波荡漾的洛河上，五颜六色的皮划艇穿梭其中；机器轰鸣的车间里，泳衣泳帽“走”下生产线出口海外。交通网络四通八达，城市环境宜居宜业，产业集聚区试点“管委会+公司”模式，推进“二次创业”，实现转型升级……近年来，宜阳县以建设高端开放平台、全面拓展开放领域、打造一流营商环境、持续释放强劲内需为重点，逐步形成了多方位、多领域、多层次的对外开放新格局。

近日，由市开放办组织的“开放引领一线行”活动走进宜阳县，感受当地如何坚持以开放为引领，在“组团发展”区域格局中抢占先机。

探索“体育+” 打造经济增长新亮点

今年10月，市第十四届运动会暨第三届全民健身大会将在宜阳县举行。目前，场馆建设改造工程基本就绪，赛事保障工作有序推进。

独具特色的体育产业，正成为宜阳县对外开放的一张新名片。

凭借得天独厚的自然和区位优势，宜阳县去年先后举办全国、省、市品牌赛事活动近50次，开展全民健身活动近百次，带动数万人次直接参加体育运动、观看赛事活动。通过体育赛事，该县充分展现了良好的生态环境、深厚的文化底蕴，同时通过延长产业链条更好地叫响了体育品牌。

在位于宜阳县产业集聚区的洛阳富隆特体育用品有限公司，生产车间里一派繁忙景象，工人正在赶制雪地靴。

“这些靴子主要出口到欧洲市场，目前产品供不应求。”该公司销售总监谢娟说。

富隆特公司目前主要生产泳帽、泳镜等游泳类和潜水类体育产品，产品销往美国、英国、法国、日本、德国等100多个国家和地区。

如今，宜阳县积极探索“体育+”大产业链，把体育产业发展与旅游、制造、健康等产业有机融合，逐渐形成经济增长新亮点。