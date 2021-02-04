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嵩县337名科级干部网格长下沉到村工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.14 11:30

　　即日起，嵩县县直机关、事业单位337名科级干部以第一党员网格长的身份，全部下沉到全县337个行政村(社区)帮助开展党的建设、脱贫攻坚的成果巩固。乡村振兴工作，督促、指导、协调农村“三清两建”，应急管理、环境保护、安全生产、社会救济、疫情防控等事项，以党的建设的高质量促农村发展的高质量。

　　8月份以来，该县将各行政村党组织作为网格，党组织书记为网格长，各村民组为二级网格，党小组长为二级网格长，党员为网格员，实行网格化管理。网格员根据本村民组农户数量，分别联系若干农户，实行党员服务农户全覆盖。通过“互联互帮”，即联系家庭情况，帮思想、转观念；联系产业发展，帮技术、带致富；联系老幼健康，帮劳力、助生活；联系实际困难，帮解决、搞服务；联系矛盾纠纷，帮沟通、促化解；联系应急处置，帮救助、保安全。从而掌握每户农户的生活状况及需求，延伸服务触角，拓宽服务范围，提升服务能力，方便群众生产生活。

　　在今年的疫情防控和防汛抢险中，该县全体科级干部下沉到村，帮助开展工作，保证了工作扎实有效推进。为更好运用这种帮扶机制，嵩县县委下发了《关于全面推行村(社区)党员“1+N”网格化管理服务的通知》，将科级干部作为行政村第一党员网格长下派到村，既提高了农村党组织的战斗力，调动了每名党员服务群众的积极性，又在基层一线的工作中锤炼了干部。（嵩县县委组织部 武艺超）④
[ 责任编辑：马佳佳]
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