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新增学位近万个、完善15分钟养老服务圈 未来几年瀍河这样改善民生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.13 19:56

　　洛报融媒记者从近日召开的瀍河区第十次党代会上获悉，未来几年，该区将切实办好人民满意的教育，全方位提升城市功能品质，建设更高品质的幸福美好家园。

　　会议透露，瀍河区将实施“瀍河教育振兴计划”，加强教育资源配置、领军人才建设、教师队伍关爱、教育改革创新、教育工作保障，大力发展公办幼儿园，鼓励和支持民办幼儿园提供普惠性服务，义务教育阶段招生逐年持续增长，省级示范性高中录取率逐年增长，让学生在家门口就能享受到优质教育。据悉，“十四五”期间，瀍河区计划新建和改扩建中小学7所、幼儿园10所，新增学位近万个；科学谋划建设3所九年一贯制学校，更好满足群众需求。

　　在优化提升城市功能方面，瀍河区将抓牢老旧小区改造，做好背街小巷提升，加快推进大运河遗址公园、瀍涧大道、三川大道、夹马营路等区域内征迁群众的安置，全力服务市政重点项目建设，继续实施道路畅通工程，畅通区域交通微循环。新建一批停车场、便民市场、小游园、广场和公厕，更好满足群众需要。完善市政管网，实现天然气、暖气管道铺设全覆盖，全面完成城区雨污分流改造。

　　在建设健康瀍河方面，瀍河区将加快推进医疗卫生体制改革，努力在分级诊疗、全民医保、药品供应、价格监管、医院管理等方面取得新进展。同时，与洛阳正骨医院、市第一人民医院、市第三人民医院加强资源共享，办好乡卫生院、街道社区卫生服务中心，全面配齐配好合格医生，提升医疗服务能力，让广大人民群众在家门口就能享受到优质的医疗服务。

　　在健全养老体系方面，瀍河区将扩大普惠性、基础性公共养老服务供给，加快形成街道综合养老服务中心、社区养老服务中心、居民小区养老服务站点、家庭养老床位的四级养老服务体系，进一步完善15分钟养老服务圈，积极开展助餐等“点单式”服务探索，让广大老年人过上更有品质的晚年生活。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 王少峰)
[ 责任编辑：唐好优]
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