瀍河区20条背街小巷完成改造 瞅瞅有没有你家门口那一段

26日，瀍河区20条背街小巷完成了改造，街巷面貌得到有效提升。快来瞅瞅有没有你家门前那一段？
26日，瀍河区20条背街小巷完成了改造，街巷面貌得到有效提升。快来瞅瞅有没有你家门前那一段？
26日，瀍河区20条背街小巷完成了改造，街巷面貌得到有效提升。快来瞅瞅有没有你家门前那一段？
目前，该区20条已经完工的背街小巷中，主要包括瀍兴路、邙山路、常平北街、振兴北路、北盟路、熙春东路、大同东街、大同西街、驾鸡沟北街、闸口后街、中州渠右路、中州渠左路等，更新城市道路达8.45公里。
洛报融媒记者从洛阳市瀍河区住建局获悉，今年以来，按照党史学习教育“我为群众办实事”实践活动要求，该区把城市有机更新、背街小巷改造提升纳入其中推进实施。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605