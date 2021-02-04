瀍河区20条背街小巷完成改造 瞅瞅有没有你家门口那一段

26日，瀍河区20条背街小巷完成了改造，街巷面貌得到有效提升。快来瞅瞅有没有你家门前那一段？

26日，瀍河区20条背街小巷完成了改造，街巷面貌得到有效提升。快来瞅瞅有没有你家门前那一段？

目前，该区20条已经完工的背街小巷中，主要包括瀍兴路、邙山路、常平北街、振兴北路、北盟路、熙春东路、大同东街、大同西街、驾鸡沟北街、闸口后街、中州渠右路、中州渠左路等，更新城市道路达8.45公里。

洛报融媒记者从洛阳市瀍河区住建局获悉，今年以来，按照党史学习教育“我为群众办实事”实践活动要求，该区把城市有机更新、背街小巷改造提升纳入其中推进实施。