本周洛阳局部地区有阵雨，周末气温有明显下降

今天晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，气温18℃到30℃。

刚刚过去的双休日，天气晴好，我省大部分地区气温都在30℃以上，周口市太康县以36.1℃的高温位居榜首。

昨日，河南省气象服务中心预计，今天，我省西北部、东南部多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨；其他地区晴天到多云。凌晨到上午，全省大部分地区有雾。明天，我省东南部多云，局部有阵雨；其他地区晴天到多云。

作家郁达夫在散文《故都的秋》中写道：“秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的；可是啊，北国的秋，却特别地来得清，来得静，来得悲凉。”“可不是吗？一层秋雨一层凉了！”的确，随着秋雨降落，气温将随之下降，人们需要及时增加衣物。

昨日17时许，洛阳市气象台发布周天气预报称，未来一周周前期受中低层东风气流影响，云系逐渐增多，局部地区有阵雨；18日前后受高空西南气流及地面持续冷空气影响，有一次中等强度降水天气过程，气温较前期有明显下降。具体预报如下。

今天(周一)，晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，气温18℃到30℃。

明天(周二)，晴天到多云，偏东风3级左右，气温18℃到29℃。

15日(周三)，多云到阴天，局部地区有阵雨，气温19℃到27℃。

16日(周四)，多云到阴天，部分地区转阵雨，气温18℃到26℃。

17日(周五)，阴天转分布不均匀阵雨，气温18℃到24℃。

18日、19日(周六、周日)，阴天有中到大雨，局部地区有暴雨，气温16℃到22℃。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）