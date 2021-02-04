洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

本周洛阳局部地区有阵雨，周末气温有明显下降
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.13 08:25

　　刚刚过去的双休日，天气晴好，我省大部分地区气温都在30℃以上，周口市太康县以36.1℃的高温位居榜首。

　　昨日，河南省气象服务中心预计，今天，我省西北部、东南部多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨；其他地区晴天到多云。凌晨到上午，全省大部分地区有雾。明天，我省东南部多云，局部有阵雨；其他地区晴天到多云。

　　作家郁达夫在散文《故都的秋》中写道：“秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的；可是啊，北国的秋，却特别地来得清，来得静，来得悲凉。”“可不是吗？一层秋雨一层凉了！”的确，随着秋雨降落，气温将随之下降，人们需要及时增加衣物。

　　昨日17时许，洛阳市气象台发布周天气预报称，未来一周周前期受中低层东风气流影响，云系逐渐增多，局部地区有阵雨；18日前后受高空西南气流及地面持续冷空气影响，有一次中等强度降水天气过程，气温较前期有明显下降。具体预报如下。

　　今天(周一)，晴天到多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，气温18℃到30℃。

　　明天(周二)，晴天到多云，偏东风3级左右，气温18℃到29℃。

　　15日(周三)，多云到阴天，局部地区有阵雨，气温19℃到27℃。

　　16日(周四)，多云到阴天，部分地区转阵雨，气温18℃到26℃。

　　17日(周五)，阴天转分布不均匀阵雨，气温18℃到24℃。

　　18日、19日(周六、周日)，阴天有中到大雨，局部地区有暴雨，气温16℃到22℃。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·油上加油！放入支架20分钟后她长了新血栓
  • ·吃了又吃！ 父子俩先后被查出2型糖尿病
  • ·皮肤干痒还脱屑，他们患了同一种病
    • 梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
        近日，“青创·纪录片计划”首批入选项目——《洛阳十二时辰》在洛阳、象山同步开机，由爱奇艺、美霖文化、曲...
  • ·清风至 白露生 这些地方秋意浓
  • ·留住时光的古村落 让人向往的桃花源
  • ·都市圈旅游年票延期 盘点近期出游好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 阵雨！中雨！大雨！暴雨！洛阳下周天...
  • 老校场，新园区！洛阳老城又一文创项...
  • 洛阳全力推进个人住房公积金转商业贴...
  • 来了！洛阳打造一批特色双拥主题公园...
  • 万基控股集团石墨制品公司：实施环保...
  • “马派”曲剧后继有人！马骐大师弟子...
  • 鲍珊菊、郭裕芳包揽一金一银 乔玉磊登...
  • 本周洛阳局部地区有阵雨，周末气温有...
  • 洛阳加快青年文物考古人才选拔培养 ...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，增...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛阳飞行教师：开得了...
    百岁老人孙志安：村里...
    “病毒捕手”齐存森（...
    持续创新 电力设备畅...
    精彩热帖

    羚羊彩霞

    望秋色

    扁豆花儿开

    桂花飘香
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605